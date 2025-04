Bijna 1 op de 5 Nederlanders poetst tanden niet dagelijks

Laatst geüpdatet op april 7, 2025 by Redactie

Haleon, de wereldleider in consumentengezondheid, en de Nederlandse vereniging voor mondzorg, Ivoren Kruis presenteren vandaag de Dental Health Barometer 2025 voor Nederland, een onderzoek onder mondzorgprofessionals en consumenten over de status van preventieve mondzorg in Nederland. Hieruit blijkt dat de meerderheid van de Nederlanders (79%) en alle mondzorgprofessionals preventieve mondzorg belangrijk vinden voor een goede mondgezondheid. Toch is er ruimte voor verbetering op het gebied van preventieve mondzorg. Bijna een op de vijf Nederlanders (17%) poetst niet dagelijks hun tanden en meer dan de helft (54%) volgt niet de aanbevolen richtlijn om twee keer per dag twee minuten te poetsen.



Momenteel geeft meer dan de helft van de mondzorgprofessionals (54%) tijdens controlebezoeken altijd preventief mondzorgadvies aan hun patiënten. Mondzorgprofessionals beschouwen preventief mondzorgadvies vooral als uitleg over poetstechnieken (92%) en het gebruik van aanvullende mondverzorgingsproducten zoals mondwater, ragers en tandpasta (92%). Ook patiënten zien met name advies over hoe je tussen je tanden kan reinigen met bijvoorbeeld ragers (56%), advies over welke mondverzorgingsproducten het beste zijn (50%) en een aanbevolen onderhoudsplan (50%) als onderdeel van preventief advies.



Een derde van de Nederlanders wil meer kennis opdoen over preventieve mondzorg, met name over het gebruik van mondverzorgingsproducten en de effecten van externe factoren zoals medicatie, leeftijd en voeding. Ook zien zowel mondzorgprofessionals als patiënten het belang van een persoonlijk concreet actieplan als onderdeel van preventief advies: Vier op de tien patiënten vinden dat alle controlebezoeken concrete acties moeten bevatten om hun mondgezondheidsdoelen te behalen. Bij slechts een op de vijf bevat het gegeven advies door tandarts of mondhygiënist momenteel een duidelijk actieplan.

Advies over dieet en levensstijl ontbreekt nog

De opvattingen over de rol van voeding en de impact ervan op de mond- en algehele gezondheid als onderdeel van preventieve mondzorg lopen daarentegen erg uiteen. Mondzorgprofessionals beschouwen voeding (86%) en leefstijl (77%) als belangrijke factoren. Terwijl slechts 12% van de patiënten een gesprek over dieet en gewoonten zoals roken of alcohol als preventief mondzorgadvies ervaart.



Em. Prof. Albert Feilzer, voorzitter van het Ivoren Kruis, licht toe: “Bevordering van de mondgezondheid staat centraal bij mondzorgprofessionals. Hier valt nog winst te behalen. Tanden zijn eigenlijk ziek van zichzelf en moeten goed onderhouden worden door routines zoals tweemaal per dag twee minuten poetsen en regelmatige tandartsbezoeken afgestemd op de behoeften van de patiënt. De ondersteuning van mondzorgprofessionals via voorlichting speelt een belangrijke rol. Een extra stimulans of digitale mogelijkheden om jongeren vaker in contact te brengen met een professional zouden hierbij een uitkomst kunnen bieden.”



Marco Dorigo, Managing Director bij Haleon Benelux, voegt toe: “De verschillen in opvattingen over preventieve mondzorg benadrukken de noodzaak voor betere educatie. Het is essentieel om met educatieve materialen ondersteuning te bieden tijdens reguliere tandartsbezoeken, en daarnaast toegankelijke informatie beschikbaar te stellen voor het dagelijks leven. Preventief handelen om op de lange termijn tandheelkundige gezondheidsproblemen te voorkomen is belangrijk voor het onderhouden van een goede mondgezondheid en is nauw verbonden met de algehele gezondheid. Professionals, beleidsmakers en de industrie moeten dus intensiever samenwerken.”

Hoge kosten belangrijkste barrière: slechts 58% aanvullend verzekerd

Driekwart van de Nederlanders (76%) geeft de voorkeur aan een tandarts voor het ontvangen van preventief mondzorgadvies. Terwijl voor 27% het contact met de tandarts tijdens een controlebezoek beperkt is tot een keer per jaar of minder. Ook spelen kosten nog altijd de belangrijkste barrière om vaker een mondzorgprofessional te bezoeken voor zeven op de tien Nederlanders, die vaker een tandarts en/of mondhygiënist zouden willen bezoeken. Slechts 58% van de bevolking heeft een aanvullende tandartsenverzekering.



Andere veelgenoemde redenen voor Nederlanders om niet vaker een mondzorgprofessional te bezoeken dan ze momenteel doen, zijn geen of weinig problemen met de mondgezondheid, angst voor pijn en gebrek aan tijd. Daartegenover biedt een op de vijf mondzorgprofessionals, die niet altijd advies geven, geen preventief advies aan door tijdgebrek tijdens een afspraak.

Jongeren geven te weinig aandacht aan hun gebit

Jongeren (18-24 jaar) geven opvallend minder aandacht aan preventieve mondzorg vergeleken met de leeftijdsgroep van 25+. Een op de vijf maakt geen tijd om een mondzorgprofessional te bezoeken terwijl ze wel vaker zouden willen gaan. En maar liefst de helft van hen die vaker zou willen gaan, besluit geen mondzorgprofessional te bezoeken omdat ze weinig problemen ervaren met hun mondgezondheid.



Marco Dorigo, Managing Director bij Haleon Benelux licht toe: “Als het gaat om preventieve mondzorg, zijn jongere mensen moeilijker te bereiken. Zij hebben andere houdingen en gedrag ten aanzien van het belang van preventieve mondzorg. Omdat ze jonger zijn, voelen ze vaak niet de urgentie om actie te ondernemen voor hun gezondheid. Onze missie bij Haleon is om hen te helpen begrijpen dat het nu ontwikkelen van goede mondhygiënegewoonten essentieel is voor hun mondgezondheid op de lange termijn. Het is belangrijk om te focussen op de manier waarop we communiceren en hoe we deze groep het beste bereiken. Sociale media en andere online kanalen zijn veel effectiever in het bereiken van jongere doelgroepen dan traditionele media, zoals brochures.”