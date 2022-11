Bijna een derde van Nederlanders denkt: “hoe donkerder het brood, hoe gezonder”

Laatst geüpdatet op november 28, 2022 by Redactie

29% van de Nederlanders is het eens met de stelling “hoe donkerder het brood, hoe gezonder.” Dit blijkt uit het jaarlijkse GfK-onderzoek van het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) waarin de kennis, houding en consumptie van brood in Nederland in kaart zijn gebracht. Daarnaast geeft 64% aan brood op kleur uit te kiezen. Dit terwijl kleur niet bepalend is voor de ingrediënten en voedingswaarde. Tegelijkertijd blijkt dat Nederlanders wel een bewuste broodkeuze maken: de volkoren boterham staat voor het derde jaar op rij op de eerste plek als populairste broodsoort (47%).

Mannen eten meer wit brood

De belangrijkste reden voor Nederlandse consumenten om volkorenbrood te eten is dat het meer vezels en voedingsstoffen bevat dan ander brood. De boterham volkoren wordt in populariteit gevolgd door boterham meergranen (28%), luxe broodjes (25%), witte broodjes (25%) en gevuld brood (19%) en witte boterhammen (18%). Opvallend is dat mannen vaker een witte boterham eten (20%) dan vrouwen (16%).

Kinderen ontbijten vaker met brood dan volwassenen

Brood is ingebakken in de Nederlandse ontbijtcultuur: 54% van de Nederlanders eet ‘s ochtends brood. Opvallend is dat voornamelijk kinderen brood eten bij het ontbijt: 68% versus 51% bij de volwassenen. Bij de lunch kiest maar liefst driekwart van de Nederlanders voor brood. Gemiddeld eet men 3,5 stuks (sneetjes of broodjes) per dag, waarvan de helft bij de lunch.

Lekker en voedzaam

De belangrijkste reden om brood te eten is omdat het lekker (66%) en voedzaam (50%) is. Ook geeft 48% aan brood te eten uit gewoonte en omdat het goede voedingsstoffen bevat (42%). Naast kleur is vooral de hoeveelheid vezels (23%) inmiddels belangrijker geworden dan de hoeveelheid zaden en pitjes (21%) bij de broodkeuze.

Linda van Zonsbeek, voedingskundige bij NBC: “Het is mooi om te zien dat mensen bewust kiezen en volkoren nog steeds de meest populaire broodsoort is. Als sector zijn we er hard mee bezig om mensen te informeren over het maken van de meest gezonde keuze. De wettelijke verandering in de broodnamen dit jaar, waardoor er altijd moet worden vermeld of het om wit, bruin of volkoren gaat, was daarin al een belangrijke stap.”