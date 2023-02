Bijna helft leerkrachten ziet kinderen junkfood eten bij lunch

Laatst geüpdatet op januari 30, 2023 by Redactie

49 procent van de basisschoolleraren ziet vaak of soms dat leerlingen junkfood zoals patat, pizza, muffins of snoep eten tijdens de lunch. Dit blijkt uit een peiling van onderzoeksplatform Pointer (KRO-NCRV) en DUO Onderzoek & Advies onder 300 schoolleiders en 400 leerkrachten. Pointer en DUO Onderzoek & Advies bevroegen leerkrachten en schoolleiders om meer te weten te komen over hoe kinderen eten op school. Waar een groot deel van de kinderen vroeger naar huis ging tussen de middag, blijkt het (kort) lunchen op school inmiddels op grote schaal te zijn toegenomen: 8 op de 10 schoolleiders geven aan dat hun school een continurooster heeft.



Het staat scholen in Nederland vrij om hun lunchtijden zelf te bepalen, zolang de activiteiten maar evenredig verdeeld zijn over de dag. Nederlandse kinderen hebben vaak maar een kwartier om hun broodtrommel leeg te krijgen, bleek uit een eerdere peiling van Pointer onder ouders.

Verschil arm en rijk

Een derde van de leerkrachten geeft in de enquête aan zich zorgen te maken over hoe gezond de kinderen in hun klas eten. Leerkrachten zien het verschil tussen arme en rijke gezinnen in de broodtrommels. Een leraar schrijft: “Mensen willen wel gezond voedsel, maar kunnen het niet betalen.” Het is echter niet alleen maar armoede wat gezond eten in de weg zit. Zo meldt een leerkracht op een ‘rijke’ school: “Ondanks dat we in een goede buurt wonen, zie ik toch erg veel koek en zoete dranken.”

De zorgen en het beeld van leerkrachten komen overeen met metingen van het RIVM en het CBS. Volgens hun cijfers eet nog niet de helft van de kinderen tot 12 jaar voldoende groente en fruit. Ook eten Nederlandse kinderen te veel suiker: 90 procent van de kinderen krijgt meer suiker binnen dan de Wereldgezondheidsorganisatie aanbeveelt.

Gezonde schoollunch

In onder meer Zweden probeert men via een schoollunch de gezondheid en gelijke kansen van kinderen te verbeteren, maar zo’n schoolmaaltijd zien de Nederlandse leraren en directeuren niet zitten. Nog geen derde van hen is ervoor om dat in te voeren. “Ik vind dat niet alles op het bordje van het onderwijs gegooid moet worden”, merkt een leraar op.



Vooral tijd en personeel lijken het knelpunt te zijn. Zo schrijft een directeur: “De bemensing wordt een probleem. Mensen van buiten zijn niet op de hoogte van de behoeftes van kinderen, ‘eigen’ mensen is te duur.” Een leerkracht reageert: “Mijn leerlingen zijn er van 8:25 uur tot 14:45 uur en ik heb nul minuten pauze. Als ik nog meer uren non-stop verantwoordelijkheid moet dragen voor de kinderen, dan ga ik stuk.”