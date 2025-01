Bijna helft sportende jonge vrouwen overweegt te stoppen

Laatst geüpdatet op januari 23, 2025 by Redactie

Bijna de helft van de Nederlandse sportende vrouwen tussen de 18 en 25 jaar overweegt weleens te stoppen met sporten, zo blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van ABN AMRO en Ajax. Dat komt neer op meer dan 300 duizend jonge vrouwen die twijfelen of ze door willen gaan met sporten. Opvallend is dat mentale redenen, zoals somber voelen, onzekerheid of een gebrek aan plezier, door jonge vrouwen vaker worden genoemd als oorzaak om te stoppen dan door jonge mannen.



Dit terwijl sporten juist bekend staat om de positieve mentale effecten die het kan opleveren. Binnen de recent verlengde samenwerking gaan ABN AMRO, als hoofdsponsor van Ajax Vrouwen, en Ajax zich richten op het verminderen van deze mentale barrières in de samenleving, die zich vaak al op jonge leeftijd manifesteren. Hiermee willen de partijen gelijke kansen in de sport bevorderen en vrouwen al vanaf hun tienerjaren stimuleren om niet alleen te beginnen met sporten, maar dit ook op latere leeftijd vol te houden.

Mentale drempels belemmeren sportdeelname

Uit het onderzoek blijkt dat tijdgebrek de meest genoemde reden is om te stoppen met sporten. Toch spelen mentale factoren ook een belangrijke rol en deze vormen vaker een reden om te stoppen dan fysieke of sociale aspecten. Zo geeft bijna één op de drie actieve sporters aan dat zij geen plezier meer beleven aan sporten en er niet meer blij van worden. Het merendeel van de jonge vrouwen geeft aan (mede) te zijn gestopt vanwege mentale factoren zoals gebrek aan plezier, uitdaging of vanwege onzekerheid. Opvallend is de invloed van negatieve emoties: de helft van de jonge vrouwen die gestopt zijn, vermijdt sporten wanneer ze zich somber voelen. Voor bijna de helft van de stoppers vormen negatieve gevoelens zelfs een directe reden om niet opnieuw te beginnen.

Meer zelfvertrouwen en mentale kracht door sport

Tegelijkertijd laat het onderzoek zien dat sport juist een krachtig hulpmiddel kan zijn om mentale drempels weg te nemen. Voor veel jonge vrouwen is sport meer dan alleen fysieke beweging: het biedt mentale kracht en versterkt hun zelfvertrouwen. Maar liefst 79 procent van de jonge vrouwen die sporten, geeft aan dit te doen vanwege de positieve mentale effecten. Dit percentage is significant hoger dan bij mannen (71%). Sporten helpt hen het hoofd leeg te maken, zich vrolijker te voelen en mentaal sterker te worden. Eén op de drie vrouwen sport specifiek om zich mentaal sterker te voelen, aanzienlijk vaker dan mannen (25%). Daarnaast geeft 65 procent van alle vrouwen aan meer zelfvertrouwen te krijgen door sporten. Voor de meerderheid van de vrouwen zorgt sport bovendien voor verlichting wanneer zij zich rot voelen en fungeert het als uitlaatklep voor emoties en frustraties.

Volgens Loïs Schenkel, Coördinator van de Ajax Talentenacademie, onderstreept het onderzoek hoe belangrijk het is om mentale drempels bij sportdeelname beter te begrijpen en aan te pakken: “Dit onderzoek laat zien dat mentale barrières een belangrijke rol spelen in de beslissing van jonge vrouwen in de maatschappij om te stoppen met sporten. Samen met ABN AMRO zijn we voornemens hen vanaf vroege leeftijd te ondersteunen in het versterken van hun zelfvertrouwen en hen te helpen eventuele drempels te overwinnen. Door de obstakels weg te nemen, kunnen we hen helpen om het plezier, in welke sport dan ook, te hervinden. En daar hebben ze de rest van hun leven profijt van.”

Partnership met hernieuwde focus

Uit het onderzoek blijkt dat 1 op de 3 jonge vrouwen motivatie haalt uit hun voorbeelden op sportgebied, en 83% vindt het belangrijk dat sporters zich uitspreken over mentale gezondheid. Begin deze maand verlengden ABN AMRO en Ajax hun langlopende partnership van meer dan 30 jaar (waarvan de laatste 10 jaar gefocust op het hoofdsponsorschap van Ajax Vrouwen). Hiermee is de bank tot in elk geval medio 2028 hoofdsponsor van Ajax Vrouwen. De komende jaren ligt de focus in de samenwerking tussen ABN AMRO en Ajax nadrukkelijk op het creëren van gelijke kansen en het wegnemen van barrières voor jonge vrouwen.

Sander Bestevaar, Hoofd Partnerships, Events & Foundations bij ABN AMRO legt uit: “Onze sponsorstrategie richt zich op het stimuleren van gelijke kansen en het creëren van een gelijk speelveld. Samen met Ajax willen we barrières voor jonge vrouwen in de sport wegnemen die hen belemmeren om actief deel te nemen. Door vrouwelijke rolmodellen in te zetten en sport toegankelijker te maken, hopen we jonge vrouwen te inspireren om te beginnen met sporten én dit vol te houden, zodat zij zowel de mentale als fysieke voordelen van sport kunnen ervaren.”