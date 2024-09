Bijna zestig gebouwen kleuren rood op Dress Red Day

Laatst geüpdatet op september 26, 2024 by Redactie

Op 29 september kleuren bijna zestig gebouwen in heel Nederland rood voor Dress Red Day. Op deze dag, ook Wereldhartdag, vraagt de Hartstichting aandacht voor hart- en vaatziekten bij vrouwen. Iconische gebouwen en locaties, zoals de molens van Kinderdijk, Paleis Soestdijk, Ziggo Dome en de Hofpleinfontein kleuren zaterdagnacht en zondagavond rood. Ook musea en toonaangevende ziekenhuizen door het land zijn dan rood verlicht.



Het meest voorkomende symptoom bij hartproblemen is pijn of een knellend of drukkend gevoel op de borst, zowel bij mannen als bij vrouwen. Maar er zijn ook hartklachten die vaker voorkomen bij vrouwen, zoals pijn in de kaak, nek of rug. Deze klachten worden vaak niet aan hartproblemen gekoppeld, waardoor vrouwen te laat medische hulp kunnen krijgen. Ook zijn er specifieke risicofactoren voor hart- en vaatziekten die alleen voor vrouwen gelden, zoals de overgang en zwangerschapsvergiftiging. Aandacht en onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen is daarom hard nodig.

Aandacht van levensbelang

“Vroeger werd vooral gekeken naar mannen bij het onderzoeken en behandelen van hart- en vaatziekten”, zegt Hans Snijder, directeur bij de Hartstichting. “Onze strategie heeft niet voor niets als titel Oog voor de verschillen. Daarmee leggen we nadruk op de winst die te behalen is bij mensen met verschillende culturen en etnische achtergronden en door te kijken naar de verschillen tussen mannen en vrouwen”, aldus Snijder. “Het is van levensbelang dat er aandacht komt voor het herkennen van bepaalde klachten die nog vooral bij vrouwen voorkomen.”



Het rood kleuren van gebouwen is mogelijk gemaakt door een samenwerking van de Hartstichting met prominente partners zoals lichtkunstexperts Livingprojects en Unesco Werelderfgoed.

Breedgedragen Initiatief

Ziekenhuizen door heel Nederland, waaronder het Erasmus MC, ondersteunen dit initiatief door ook op Dress Red Day rood te kleuren. “Bewustzijn rondom hart- en vaatziekten bij vrouwen is”, zegt een woordvoerder van Erasmus MC. “Hoewel ons personeel meestal in het wit gekleed gaat, droegen velen op eigen initiatief voorgaande jaren al iets roods. Dit jaar kleuren we heel het gebouw rood, een krachtig statement en mooi om dat samen met de Hartstichting te doen.”



Ook andere deelnemers zijn enthousiast: “Naast het uitdragen van het belang van erfgoed als kloppend hart van onze geschiedenis vragen we graag aandacht voor hart- en vaatziekten bij vrouwen”, zegt Luzette Kroon, voorzitter van Stichting Werelderfgoed Nederland. “Hoe gaaf is het dat dit soort iconen kunnen bijdragen aan deze boodschap”, vult Pauline Buter, hoofd marketing bij Kinderdijk, aan.



De architectonisch lichtontwerpers van Livingprojects, hebben de actie mede mogelijk gemaakt. “Met licht kun je enorme impact maken en aandacht vragen voor maatschappelijke thema’s, zeker bij opvallende gebouwen,” zegt Glenn Logtenberg van Livingprojects. “We zijn trots dat we onze expertise kunnen inzetten om de cruciale boodschap van de Hartstichting letterlijk in de schijnwerpers te zetten.”

Kleed je rood op 29 september

Naast de roodgekleurde gebouwen kleden vele Nederlanders zich deze dag in het rood om aandacht te vragen voor hart- en vaatziekten bij vrouwen. Dit deelden zij voorgaande jaren massaal op sociale media en de Hartstichting verwacht ook dit jaar veel berichten en foto’s.