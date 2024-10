Bijzondere bloembollen voor een spectaculaire lente

Laatst geüpdatet op september 30, 2024 by Redactie

Marlies en Linda van kwekerij FAM Flower Farm uit Lisse hebben hun assortiment uitgebreid met tal van bijzondere bloembollen. Niet alleen nieuwe tulpen en narcissen maar ook sneeuwklokjes, blauwe (en roze!) druifjes en sieruien. Je plant ze in het najaar en ze laten van januari tot en met juni hun spectaculaire bloemen zien. Je bestelt de bloembollen online en krijgt ze in cadeauverpakking thuisgestuurd inclusief een inspiratiegids vol handige tips.

Tulp ‘Paleis het Loo’

Een nieuwe tulp, die afgelopen voorjaar is geïntroduceerd. De zalmroze bloemen hebben ‘wimpers’ en doen denken aan de grandeur van het paleis. Ideaal om te combineren met andere roze of oranje tulpen.

Tulp ‘Charlize’

Een nieuwe en exclusieve tulp. De bloemen zijn eerst crèmekleurig maar naarmate ze groter worden, kleuren ze door naar friswit met een roze randje.

Narcis ‘Sunkissed’

De volgers van FAM Flower Farm op Instagram hebben de nieuwe, vroegbloeiende narcis deze naam gegeven. Kenmerkend is de grote oranje trompet. De lentebloeier komt elk jaar opnieuw tot bloei.

Allium ‘Red Eye’

De bloem van deze sierui verandert telkens een beetje van kleur. Van lila-roze met dieppaarse hartjes naar lichtroze en uiteindelijk zilverwit. De bloem geeft een heerlijk zoete geur die bijen en vlinders snel weten te vinden. Sieruien bloeien meerdere lentes.

Allium schubertii

Een spectaculair grote sierui die een beetje vuurwerk in de tuin brengt. De stervormige, paarse bloemetjes variëren in lengte zodat er een vrolijk, springerig effect ontstaat. Na de bloei ook prachtig als droogbloem in huis. De lentebloeier komt meerdere jaren opnieuw tot bloei.

Sneeuwklokje ‘Mount Everest’

Dit sneeuwklokje luidt al vanaf januari het voorjaar in. Mount Everest heeft grote, witte bloemen en komt elk jaar opnieuw tot bloei. Sterker nog, er verschijnen elk voorjaar vanzelf meer sneeuwklokjes.

Startset voor beginners

Als je eenmaal het plezier van bloembollen hebt ontdekt, vraag je jezelf af waarom je ze nooit eerder hebt geplant. Dat is een eenvoudig tuinklusje. Plant ze 2x zo diep als de bol hoog is en dan is het in voorjaar het volop genieten. Speciaal voor beginnende tuiniers heeft FAM Flower Farm ook startpakketten samengesteld compleet met schalen, potgrond en een bloembollenmix van tulpen, narcissen en blauwe druifjes.

Cadeau

De bloembollenpakketten van FAM Flower Farm zijn een cadeau om te ontvangen (en te geven). Ze bevatten een kleurrijke inspiratiegids met heldere plantinstructies voor gegarandeerd succes. Belangrijk is dat je de bollen in het najaar plant, uiterlijk voor de kerstdagen. Afhankelijk van de gekozen bloembollen geniet je vanaf januari van de eerste bloemen. Op www.famflowerfarm.nl verschijnt regelmatig een blog met allerhande bloembollentips. Via Instagram of Facebook @FAMFlowerFarm delen Marlies en Linda de seizoenen op de kwekerij en geniet je digitaal van de mooiste tulpen en narcissen.

Verkoopinformatie

De exclusieve en bijzondere bloembollen van FAM Flower Farm zijn alleen verkrijgbaar via www.famflowerfarm.nl vanaf € 3,99.

Fotocredit: FAM Flower Farm