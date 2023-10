Bijzondere gastronomie in Baden-Württemberg

Laatst geüpdatet op oktober 4, 2023 by Redactie

In het zuidwesten van Duitsland weten ze wat lekker eten en drinken is, maar ook hoe dat gecombineerd kan worden met unieke belevenissen. Zoals een culinaire fietstocht, wandelen langs schnapsdistilleerderijen en slapen in een wijnhotel met uitzicht over prachtige wijngaarden. Ga op avontuur in de mooie regio Baden-Württemberg en laat je verwennen.

Het boomhuthotel

In de vallei Renchtal in het Zwarte Woud zijn al heel wat enthousiaste gezinnen en stelletjes verliefd geworden op boomhuthotel Waldhisli. De vier knusse blokhutten, waarin je ongestoord kunt genieten van de natuur, zijn tegen een heuvel aan gebouwd en hebben een panoramisch uitzicht over de Badense wijngaarden. De beste manier om hier van de spectaculaire zonsondergangen te genieten? Met een glas wijn geproduceerd van de lokale druiven.

Tour de Spargel: De aspergefietsroute

Een van de grootste aspergeteeltgebieden van Europa ligt in het Rijndal, tussen de oude stadjes Schwetzingen en Bruchsal, een uur ten noordwesten van Stuttgart. Het milde klimaat en de zanderige bodem zorgen voor de perfecte groeiomstandigheden die de Spargel (witte asperges) haar zachte smaak geven. De Tour de Spargel fietsroute is een route zonder hellingen die je het beste kunt fietsen tijdens het aspergeseizoen van half april tot eind juni. Langs de 108 km lange route serveren restaurants vers geplukte asperges die op verschillende manieren worden bereid: warm met Hollandaisesaus, koud met vinaigrette of in combinatie met ham of zalm. In alle gevallen verrukkelijk!

De schnaps wandelroute

Dit is niet zomaar een wandelroute: langs prachtige paden in het Zwarte Woud bieden tien schnapsdistilleerderijen wandelaars een gratis proefglaasje aan. Baden-Württemberg staat bekend om zijn kleine familiestokerijen, waar lokaal verbouwde abrikozen, kersen en appels worden verwerkt tot vruchtenbrandewijn van wereldklasse. Vanuit Sasbachwalden is er de keuze uit twee wandelroutes. Reken op twee uur voor de noordelijke lus (7 km) en vier uur voor de zuidelijke (12 km). En neem daarnaast natuurlijk ruim de tijd voor de mooie uitzichtpunten én om de schnaps te proeven!

Wijnhotel Schloss Neuweier

Het zuidwesten van Duitsland is dé plek om neer te strijken met een goed glas wijn en uit te kijken over de prachtige wijngaarden. Dat kan bij uitstek in wijnhotel Schloss Neuweier. Dit boetiekhotel vlakbij Baden Baden wordt gerund door de familie Schätzle. Het hotel is omringd door zestien hectare wijngaarden die eveneens in handen van de familie zijn. Het heerlijke uitzicht, het voortreffelijke restaurant en natuurlijk de eigen wijn maken dit een geweldige plek om te verblijven.

De wijnpanoramaweg van Heilbronn

Tijdens deze zes kilometer lange wandeling heb je uitzicht op Heilbronn, de wijnhoofdstad van Württemberg. Het pad van de stad naar de heuvel Wartberg heeft langs de route verschillende punten met informatie over wijnbouw, plaatselijke cultuur en natuur. Stop bij de wijnbar op de Wartbergheuvel om te genieten van het prachtige uitzicht en te proeven van de wijnen die in de omliggende wijngaarden worden geproduceerd. Het pad is toegankelijk is voor iedereen, van gezinnen met kinderwagens tot bezoekers in een rolstoel.

Württemberger Wijnfietsroute

Fiets door mooie dorpjes en glorieuze landschappen. Stop onderweg bij sfeervolle cafés en wijnmakers om de lokale wijnen te proeven. Het volgen van de Württemberg Weinradweg is de perfecte actieve vakantie! De route loopt van Niederstetten naar Rottenburg am Neckar en is 350 kilometer lang. Trap de hele route of slechts een deel; trek er een paar dagen of een hele week voor uit. De goed gemarkeerde route gaat langs hellingen op het zuiden, bedekt met wijngaarden. Tip: Probeer Schillerwein, een lokale rosé die al sinds de middeleeuwen geproduceerd wordt. In tegenstelling tot de meeste rosés wordt deze gemaakt door rode en witte druiven te mengen voor de gisting.

