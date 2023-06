Billendoekjes voor een schone snoet? Beter van niet

Laatst geüpdatet op juni 29, 2023 by Redactie

Het meest essentiële product in je luiertas: de billendoekjes! Altijd goed om deze bij de hand te hebben voor een snelle luierwissel, een vieze snoet of een snelle schoonmaak van de kinderstoel. Uit onderzoek van Waarzitwatin blijkt dat 80% van de ouders billendoekjes ook gebruikt voor andere dingen, zoals het schoonmaken van de handjes en het gezicht van kinderen. Maar is dat wel zo verstandig? Toxicoloog Hester Hendriks legt uit waarom je billendoekjes beter alleen voor de billen van je kind kunt gebruiken.

Billendoekjes geen multi-inzetbaar product

Billendoekjes worden veelvuldig gebruikt in de dagelijkse baby-routine. En niet alleen voor de billen. Ouders gebruiken de doekjes ook vaak voor de handjes, de snoet, het oppervlak waar een baby’tje of kindje zat of om even een vlek uit de (be)kleding te halen. Maar is dat wel zo verstandig? Volgens toxicoloog Hester Hendriks is het van belang om billendoekjes alleen te gebruiken voor de billetjes.

Hendriks: “Naast onder andere aloë vera, viscose en water, bevatten billendoekjes vaak ook geurstoffen zoals geraniol of limoneen. Sommige baby’s, kindjes en ook volwassenen kunnen een allergie hebben voor deze geurstoffen. Bij het gebruik van billendoekjes is het goed om er bewust van te zijn dat billendoekjes qua samenstelling niet geproduceerd zijn voor aanraking met de slijmvliezen in de mond. Baby’s hebben veel hand-mond-contact, dus gebruik de doekjes liever niet als snoetenpoetsers of om handjes schoon te maken. Zo voorkom je dat je kindje onnodig aan chemische stoffen wordt blootgesteld.” Op de verpakking kan je zien of het product specifiek voor de billen is, of ook gebruikt kan worden voor de handjes en het gezicht, zoals snoetenpoetsers of babydoekjes.

Pas ook op met schoonmaken van de commode

Ook raadt Hendriks af om billendoekjes te gebruiken voor het schoonmaken van oppervlakken, zoals het aankleedkussen, de commode, de vloer, speelgoed en de kinderstoel. Billendoekjes laten een vettige laag achter waar bacteriën in kunnen groeien. Door het vele hand-mond-contact kunnen kleine kinderen ook deze bacteriën binnenkrijgen.

Herbruikbare billendoekjes

Naast de wegwerp billendoekjes bestaat er ook een herbruikbare variant. Deze variant is uitwasbaar en dus vaker en langer te gebruiken. Aan deze billendoekjes zijn geen chemische stoffen toegevoegd. Om ervoor te zorgen dat deze uitwasbare variant lekker ruikt, worden er soms etherische oliën aan toegevoegd. Hendriks waarschuwt: “Houd etherische oliën altijd buiten het bereik van kinderen. Sommige etherische oliën bevatten de geurstof menthol, wat kan leiden tot strottenhoofdkrampjes bij baby’s jonger dan 3 maanden.”

