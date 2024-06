Bio Lash: van lash lifts tot zelfacceptatie

Laatst geüpdatet op juni 28, 2024 by Redactie

Bio Lash heeft een missie die verder gaat dan alleen het verbeteren van wimpers en wenkbrauwen. Achter dit merk staat de Rotterdamse Esther (28), een ondernemer met een verhaal dat inspireert tot zelfacceptatie en empowerment. Opgegroeid met de vele uitdagingen van autisme en dwangneurose en de verborgen worstelingen die haar leven vormden, begon Esther’s reis waaruit Bio Lash is ontstaan. “Bio Lash is niet alleen een merk, maar een beweging die mensen aanmoedigt om zichzelf te omarmen, inclusief de ‘imperfecties’ die ons uniek maken.

Van lash lifts tot zelfacceptatie

De constante strijd met autisme en een dwangstoornis heeft Esther haar hele leven in de weg gezeten en haar op veel vlakken onzeker gemaakt. Toch zette ze door en vond na jaren van strijd een manier om zichzelf en haar “imperfecties” te omarmen. Ze leerde de positieve kanten van haar neuroses, zoals haar hyper-focus op één specifiek onderwerp, te zien en deze juist in te zetten: “We kennen allemaal wel dat jongetje in de klas met een obsessie voor treinen; toen bedacht ik me, wimpers zijn mijn treinen.” Na 8 jaar ervaring als wimperstyliste en het runnen van haar eigen salon voelde Esther de drang om een verandering teweeg te brengen. Begin 2023 lanceerde ze Bio Lash, een merk dat draait om het boosten van je zelfvertrouwen en het omarmen van je natuurlijke uitstraling, met een kleine touch of glamour. Het assortiment is als een ode aan je authentieke zelf, van wimper- en wenkbrauw groeiserums, at-home lash lift pakketten tot wimperverf en wenkbrauwgel.

Stappenplan Bio Lash Lift kit

• Gebruik de #1 Reiniger om olie, crème en make-up resten te verwijderen.

• Kies de juiste maat wimperlift pads die passen bij de lengte van je wimpers. Ga voor een klein formaat (S) voor meer krul en een

groot formaat (L) voor minder krul.

• Breng de gel aan op de achterkant van de wimperlift pads en plaats ze op de oogleden, zo dicht mogelijk bij je wimperlijn.

• Breng de gel aan op de voorkant van de wimperlift pads en gebruik de Y-borstel om de wimpers vanaf de wortel op de pads te tillen.

• Vervolgens breng je met het roze wattenstaafje de #2 Permanente Lotion op de wimpers. De inwerktijd is zo’n 8-10 minuten.

• Verwijder de #2 Permanente Lotion met de Y-borstel, breng vervolgens #3 Fixeermiddel aan op de wimpers. Laat 8-10 minuten rusten.

• Gebruik #1 Reiniger om alle resten te verwijderen met de Y-borstel of een roze wattenstaafje.

• Verwijder de lift pads van uw ooglid en gebruik vervolgens #4 Verzorging om uw wimpers extra te voeden. En voilà, geniet van tot wel 6 weken gekrulde wimpers!

Jouw wimpers, maar beter

Of je nu worstelt met wimperextensions die constant bijgevuld moeten worden of nepwimpers die liever weglopen dan blijven zitten, we’ve all been there. Met de Bio Lash Lift kit heb je binnen 30 minuten prachtige, gekrulde lashes, tot wel 6 weken lang (!) Perfect voor wie altijd on-the-go is én beter voor de portemonnee. De lash lift is weersbestendig, ideaal voor vakantie. Voor de beste resultaten kan je de lash lift combineren met het Bio Lash & Brow Groeiserum en voor een extra boost is het mogelijk om je wimpers na de lift te verven met de Bio Lash Wimperverf. Alle producten zijn cruelty-free en grotendeels biologisch samengesteld. Ook zijn er gerecyclede verpakkingen en Lash Lift refill-flesjes beschikbaar, want bij Bio Lash draait alles om het vieren van natuurlijke schoonheid. Met de Bio Lash Lift kit tover je je huis om tot je eigen beautysalon en geniet je van prachtig gekrulde wimpers. Kostenbesparend, moeiteloos en nooit meer mascara misère!

