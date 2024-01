Bizarre en ludieke experimenten in KRO-NCRV’s Factcheckers

Laatst geüpdatet op januari 5, 2024 by Redactie

Is plassen in het zwembad gevaarlijk? Zijn babyfoons makkelijk te hacken? En is sporten in de stad ongezond? In het nieuwe KRO-NCRV programma Factcheckers onderzoeken Marijn Frank, Joep van Deudekom en Tim Senders of het waar is wat we denken te weten. Factcheckers is vanaf donderdag 11 januari, wekelijks te zien om 21.30 uur op NPO 1. Elke dag worden we overspoeld met informatie. Theorieën, meningen, of zelfs nepnieuws; in de media en op internet lijkt waarheid of leugen een kwestie van kiezen. Maar hoe zit het nou echt? Zijn feiten nog wel van fabels te onderscheiden? Met een knipoog naar de hedendaagse ‘doe je eigen onderzoek’-internetcultuur verzinnen Marijn, Joep en Tim hun eigen experimenten, waar ze ook nog eens zelf onderdeel van zijn. De presentatoren hebben één doel: voor eens en voor altijd de waarheid achterhalen. En waar het even kan, laten ze zich bijstaan door mensen die er écht verstand van hebben.



Iedere aflevering komen er drie stellingen aan bod, over onderwerpen die de presentatoren via traditionele en sociale media zijn tegengekomen. Tim vraagt zich in de eerste aflevering af of feromonenparfum hem echt onweerstaanbaar maakt voor vrouwen, zoals de instagramadvertenties hem doen beloven. Marijn heeft een rijbewijs, maar is bang voor andere weggebruikers en durft daarom niet te rijden. Ze is ervan overtuigd dat veel rijbewijsbezitters een tweede keer niet opnieuw slagen. Heeft ze gelijk? Joep, die twee keer per week zwemt, is in de tweede aflevering benieuwd of het waar is dat plassen in het zwembad levensgevaarlijk kan zijn. Dát kunnen ze natuurlijk maar op een manier ontdekken. Het dynamische presentatietrio gaat soms heel ver om de proeven te laten slagen.



Factcheckers is vanaf donderdag 11 januari zes weken lang te zien om 21.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1