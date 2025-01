Blaasontsteking: wanneer elke reis naar het toilet een marteling is

Laatst geüpdatet op januari 14, 2025 by Redactie

Branderig gevoel en pijn bij het plassen en een frequente drang om te plassen zijn symptomen waar vrouwen vooral bekend mee zijn en die typerend zijn voor een blaasontsteking. Dit komt vaker voor in de winter als gevolg van steeds koudere temperaturen en een verzwakt immuunsysteem. Elke tweede vrouw en elke tiende man krijgt minstens één keer in zijn leven last van een blaasontsteking. We leggen uit welke klachten er kunnen optreden bij een blaasontsteking, welke oorzaken en risicofactoren de ontsteking kunnen veroorzaken, hoe deze wordt behandeld en wat je zelf kunt doen.

Wat zijn symptomen van een blaasontsteking?

Cystitis kan zowel acuut als chronisch voorkomen. Typische symptomen zijn een constante drang om te urineren, zelfs bij kleine hoeveelheden urine, pijn bij het plassen, troebele, sterk ruikende urine en mogelijk bloed. De pijn kan zich over de hele buik of zelfs de rug verspreiden. Ook algemene klachten zoals vermoeidheid, prikkelbaarheid en slaapstoornissen zijn niet ongewoon bij ernstige ontstekingen.

Hoe ontstaat een blaasontsteking?

Blaasinfecties treden meestal op als gevolg van een bacteriële infectie van de bekleding van de urineblaas. De bacterie E. coli is hiervan vaak de hoofdoorzaak vanwege de verspreiding vanuit de anale regio. Vanwege de kortere urethra en de nabijheid van de anus zijn vrouwen gevoeliger dan mannen. Bacteriën uit het darmkanaal kunnen gemakkelijker in de blaas terechtkomen en ontstekingen veroorzaken. Risicofactoren zijn bijvoorbeeld frequente geslachtsgemeenschap, urinewegobstructies, blaaskatheters, diabetes en immuunziekten.



Onderkoeling kan ook snel leiden tot een blaasontsteking. Vooral langdurig op koude oppervlakken zitten of natte badkleding dragen, koelt het lichaam snel af. Door de kou trekken de bloedvaten samen, waardoor de bloedcirculatie in het slijmvlies slechter wordt en het immuunsysteem verzwakt. Vrouwen na de menopauze hebben een slechtere bloedcirculatie in de urethra en de vagina vanwege de lagere oestrogeenspiegels en zijn daarom vatbaarder voor infecties. Als het immuunsysteem verzwakt is en het lichaam een ​​slechte bloedcirculatie heeft, is de kans veel groter dat de ziektekiemen de blaas binnendringen.

Hoe veroorzaakt seks een blaasontsteking?

Een urineweginfectie kan ook optreden tijdens bijzonder seksueel actieve fasen. Frequente geslachtsgemeenschap irriteert het intieme gebied en vermindert de beschermende barrière van het vaginale slijmvlies, wat betekent dat bacteriën zich gemakkelijk kunnen vestigen en zich kunnen vermenigvuldigen. De kans op een urineweginfectie neemt toe als je direct overstapt van anale naar vaginale seks, omdat de E. coli bacterie hierdoor makkelijk in de eventueel toch al geïrriteerde vagina kan komen.



Verschillende anticonceptiemiddelen zoals vaginale pessaria of anticonceptiecrèmes of -gels kunnen ook een negatief effect hebben op het slijmvlies in het genitale gebied en de innesteling van ziektekiemen bevorderen. Als je vatbaar bent voor blaasontsteking, wordt het gebruik van deze anticonceptiva niet aanbevolen.

Hoe wordt een blaasontsteking gediagnosticeerd?

De behandelend arts stelt de blaasontsteking vast op basis van de aanwezige klachten en een urineonderzoek. In zeldzame gevallen, vooral als de blaasontsteking zeer ernstig is of steeds terugkeert, zijn verdere onderzoeken nodig. Er worden speciale laboratoriumanalyses van de urine uitgevoerd en indien nodig doorverwezen naar een specialist – gynaecoloog of uroloog.

Hoe wordt een blaasontsteking behandeld?

Het is raadzaam om een ​​arts te raadplegen als je ernstige symptomen ervaart, zoals pijn in de zij of koorts, of als je zwanger bent of gelijktijdig last hebt van blaas- of nieraandoeningen. Bij gecompliceerde en acute blaasontsteking wordt meestal een antibioticum voorgeschreven, omdat dit de duur van de ziekte kan verkorten en effectief kan behandelen. Herhaalde inname moet echter worden vermeden, omdat er anders resistente ziektekiemen kunnen ontstaan ​​die niet langer met antibiotica kunnen worden bestreden. Als de symptomen niet ernstig zijn en er geen eerdere ziekten zijn, kun je de blaren behandelen



Behandel ontstekingen symptomatisch met pijnstillers zoals ibuprofen, die ook de ontsteking bestrijden. Kruidengeneesmiddelen zoals bessenbladextracten, die een ontstekingsremmende werking hebben, en D-mannose, een polysaccharide dat de bacteriën bindt en wegspoelt als je naar het toilet gaat, helpen hier ook. Blaas- en niertheeën ondersteunen de therapie omdat ze een diuretisch effect hebben en ook ontstekingsremmend zijn.



Als de ontsteking terugkeert en andere behandelmethoden niet meer werken, is het mogelijk een vaccinatie uit te voeren. Bij vaccinatie via injectie worden inactieve enterobacteriën driemaal binnen 3 – 6 weken geïnjecteerd. Als er na de eerste injecties een basisimmunisatie plaatsvindt, moet de vaccinatie jaarlijks worden vernieuwd. Als alternatief kan de vaccinatie ook als orale vaccinatie worden gegeven. Gedurende drie maanden moet elke dag één capsule worden ingenomen; daarna één capsule in de eerste tien dagen van elke maand gedurende nog eens drie maanden.

Wat kan ik zelf doen?

Er zijn verschillende maatregelen om een ​​blaasontsteking te voorkomen of de klachten ervan te verlichten. Om blaasontsteking te voorkomen, moet je ervoor zorgen dat je voldoende drinkt en regelmatig naar het toilet gaat. Als er urineresten in de blaas zitten, bestaat er een risico op infectie. Naar het toilet gaan is vooral belangrijk na geslachtsgemeenschap, zodat de bacteriën kunnen worden weggespoeld en niet bezinken. Het is belangrijk om jezelf van voren naar achteren af ​​te vegen om de ziektekiemen uit de darmen niet in de vagina te wrijven. Douchen na de seks kan ook blaasontstekingen voorkomen. In het geval van een acute ontsteking kan het lichaam worden geholpen de opgehoopte bacteriën te elimineren door voldoende vocht te consumeren. De getroffenen moeten dagelijks minstens 1,5 tot 2 liter drinken en plat water of ongezoete nier- en blaasthee gebruiken. Geslachtsgemeenschap moet worden vermeden en warmte in de vorm van een verwarmingskussen of een warmwaterkruik kan helpen de verkrampte blaasspieren te ontspannen.