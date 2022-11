Black Friday: zo voorkom je dat goedkoop duurkoop wordt

Laatst geüpdatet op november 22, 2022 by Redactie

Vrijdag is het Black Friday. Dat betekent een stormloop op webshops; bijna de helft van de Nederlanders verwacht iets online te kopen tijdens Black Friday. En vaak doen zij dit bij webshops buiten de EU. Hoewel 8 op de 10 verwachten dat de kans op namaakartikelen groter is, laten 6 op de 10 webshoppers zich verleiden door betere en goedkopere deals. Weet jij wat je mag invoeren van webshops buiten de EU? Doe de check en voorkom dat goedkoop duurkoop wordt.



Een tas van Gucci of een hoodie van Stone Island voor een prikkie. Te mooi om waar te zijn? Dan is dat waarschijnlijk ook zo. Ook tijdens Black Friday. En wat is er nu vervelender dan het wachten op jouw nieuwe tas of hoodie en dan het bericht te krijgen dat het ingenomen is aan de grens? Of dat je moet bijbetalen bij ontvangst?

Weet jij wat je online mag kopen?

Om erachter te komen of Nederlanders weten wat wél en niet ingevoerd mag worden als zij online shoppen bij webshops buiten de EU, deed Enigma Research onderzoek onder 1.195 Nederlanders. Denk bijvoorbeeld aan webshops als AliExpress of Shein. Weet jij het beter?



1. Een blok kaas:

49% denkt dat dit mag. Helaas! Dierlijke producten mogen niet ingevoerd worden.



2. Een namaak Gucci-tas:

29% denkt dat dit mag of met extra kosten. Namaakartikelen mogen niet ingevoerd worden, ook niet tegen betaling van extra kosten.



3. Chinese thee:

Dit mag! 53% had dit juist.



4. Een reep chocolade:

66% denkt dat dit mag zonder extra kosten. En dat klopt, als uitzondering op de regel van dierlijke producten.



5. Een pakje sigaretten:

38% denkt dat dit niet mag. Een pakje sigaretten mag je wél invoeren. Máár, dat mag alleen als er op het pakje een Nederlands accijnszegel zit. En dat is bij webshops buiten de EU bijna nooit het geval.



6. E-sigaret navulverpakking:

Dit mag je invoeren, maar wel met extra kosten, zoals invoerrechten. Dit wist 41%.



7. Een kilo appelen:

Ruim de helft (55%) denkt dat dit mag, al dan niet met extra bijbetalen. Verse groenten en fruit mogen echter niet ingevoerd worden. Behalve als je daar een speciaal formulier voor hebt.



8. Echte Nike-schoenen:

7% denkt dat dit niet mag en 53% denkt dat het ingevoerd mag worden zonder extra kosten. Je mag echte Nike schoenen wel invoeren, maar moet hier wel invoerrechten over betalen.



9. Een bontmuts:

Producten van beschermde diersoorten mogen niet ingevoerd worden. Grote kans dat een bontmuts dus niet ingevoerd mag worden. 40% had dit fout.



10. Een schilderij:

85% denkt dat dit mag. Let op, dit mag niet altijd zomaar. Vaak is er een vergunning voor nodig.



Zie het overzicht van regels op douane.nl/internetaankopen.

Wat als je toch namaakartikelen invoert van buiten de EU?

Dan kan je een boete krijgen. En natuurlijk ben je ook je geld en het product kwijt. Want namaakartikelen worden vernietigd. Dat heeft alles te maken met het ‘intellectueel eigendomsrecht’. Simpel gezegd, je mag niet zomaar een product namaken en verkopen. En dus ook niet bestellen. Verschillende partijen vragen de Douane om te controleren of het eigendomsrecht geschonden wordt. Maar ook voor merken die dat niet vragen, doet de Douane regelmatig controles.