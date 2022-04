Bleekselderij – Van soepgroenten tot superster!

Bleekselderij is mild, pittig en fris en heeft een bolvormig familielid – maar bovenal is het de rijzende ster aan de plantaardige hemel. Bijna geen enkele andere groente is momenteel het onderwerp van een grotere hype. In relevante forums, beroemdheden en influencer-kringen wordt het plantaardige elixer tot selderijsap verwerkt, wat onlangs gevierd als een universeel wapen dat het huid- en lichaamsgevoel verbetert en ons overal fit en gezond maakt.

Traditionele groenten zijn trendy

Maar voor heel wat mensen zijn er ook andere bereidingswijzen die het veelzijdige potentieel van de groene stengels perfect naar voren halen. Want de fijne smaak van de bleekselderij verrijkt niet alleen soepen en de legendarische Bolognese saus. Gegratineerd vormen de soms wel 30 cm lange plantenstengels een heerlijk hoofdgerecht en, gestoomd, een heerlijk bijgerecht bij gevogelte en vis. Ook rauw is bleekselderij erg lekker, bijvoorbeeld als partysnack om te dippen, in hummus, kwark, salade of als stokje in een Bloody Mary.

Lees ook: Terug naar de basis: pastinaak en peterseliewortel

Bleekselderij, de immuunbooster

De pioniers van de selderijhype hebben het echter niet mis: bleekselderij heeft een aantal voordelen te bieden. Het was al bekend en populair in de Middeleeuwen – vooral vanwege zijn potentieverhogende en afrodiserende eigenschappen. Dit is echter niet gegarandeerd. Wat wel zeker is, is dat bleekselderij vol waardevolle ingrediënten zit. Deze omvatten verschillende secundaire plantaardige stoffen, mineralen zoals kalium, natrium, fosfor, magnesium en calcium, maar ook vitamine C, E, tal van B-vitamines, provitamine A en essentiële oliën. Nog een pluspunt: door het hoge watergehalte bevat bleekselderij nauwelijks calorieën.

Selderij: stengel of wortel?

Het is een hoofdbestanddeel van elk fingerfood-buffet en komt oorspronkelijk uit het Middellandse Zeegebied: de stengels werden vroeger in papier gewikkeld om ze lekker licht te houden! Hij behoort tot de familie van schermbloemen en ontwikkelt in tegenstelling tot knolselderij alleen kleine wortelknollen, maar vlezige bladstengels met aan de uiteinden kleine blaadjes. Het lichtbruine, bolvormige familielid groeit daarentegen ondergronds, bereikt een diameter tot 20 cm en staat bij ons bekend als soepgroenten, vooral in combinatie met prei en wortels. Als bleekselderijschnitzel goudgeel gebakken in boter is het ook een echt vleesalternatief.

Inkoop & Opslag

In de zomer – tussen mei en oktober – is er bleekselderij van de lokale buitenteelt beschikbaar. Voor en na het komt van beschermde teelt. Een teken van frisheid zijn knapperige, stevige sticks die niet te buigzaam zijn en vrij van vlekken en verkleuringen. De kleur van de bleekselderij heeft geen invloed op de smaak. Bleekselderij is gemakkelijk te bewaren in het groentevak van de koelkast en is daar tot wel twee weken houdbaar.

Tip: Aangezien de groenten in de koelkast geleidelijk aan water verliezen, kan het zinvol zijn om ze in een vochtige theedoek te wikkelen. Dit compenseert het verlies van water.

Tip: Voor nog langere houdbaarheid – fermenteren! Snijd hiervoor de bleekselderij in kleine stukjes en giet 2,5 procent zout water (25 g steenzout op 1 liter water) in een Weck-glas.

Bereiding

Snijd eenvoudig het worteluiteinde af en was de stokjes onder stromend water. Selderij heeft lange vezels. Ze kunnen, maar hoeven niet, te worden verwijderd. Als je de stokjes wilt schillen, kun je het beste een dunschiller gebruiken. Snijd vervolgens de stelen naar behoefte in stukjes, plakjes of blokjes. Als je van rauwe selderij wilt genieten, pak dan de fijne, binnenste stengels. Selderijsap – snijd de stengels in stukjes van ongeveer 5 cm lang en doe ze in de sapcentrifuge. Voeg appels toe voor een iets zoetere smaak.

Lees ook: Chinese kool: een Oost-Aziatische frisse kick

Tip: De fijne blaadjes van de bleekselderij zijn een heerlijke smaakmaker voor soepen en stoofschotels. Gedroogd, gemalen en gemengd met zout, zijn ze in de handel verkrijgbaar als selderijzout.