blink-182 op 8 oktober naar Ziggo Dome Amsterdam

Op zondag 8 oktober 2023 komt het Amerikaanse blink-182 naar Amsterdam. Het drietal Mark Hoppus, Tom DeLonge and Travis Barker speelt dan een show in de Ziggo Dome. Op 14 oktober verschijnt tevens nieuwe single ‘Edging’. Special guest voor het concert in de Ziggo Dome is The Story So Far en de kaartverkoop start aanstaande maandag 17 oktober om 10.00 uur via Ticketmaster.



De multi-platinum en awardwinnende band blink-182 heeft zojuist hun grootste tour ooit aangekondigd, een kolossale wereldwijde tournee met Mark Hoppus, Tom DeLonge en Travis Barker die voor het eerst in bijna tien jaar weer samenkomen. Geproduceerd door Live Nation, omvat de tour hun eerste optredens ooit in Latijns-Amerika samen en concerten in Noord-Amerika, Europa, Australië en Nieuw-Zeeland vanaf maart 2023 tot februari 2024.



Daarnaast brengt blink-182 op 14 oktober hun nieuwe single “Edging” uit, het resultaat van hun eerste studio-sessie samen sinds tien jaar.



De tournee van blink-182 bevat meerdere festivaloptredens in Latijns-Amerika en de VS, waaronder Lollapalooza met co-headliners Billie Eilish en Drake en de 2023 editie van When We Were Young met onder andere Green Day.



blink-182 – TOUR 2023

Met special guest The Story So Far

Zondag 8 oktober 2023 | Ziggo Dome, Amsterdam

Aanvang: 19.30 uur | Entree: Vanaf € 50,40 (incl. servicekosten)



De kaartverkoop voor het concert start aanstaande maandag 17 oktober om 10 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).