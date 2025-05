Onderzoek: Bloemen en planten onverminderd populair bij moeders

Laatst geüpdatet op mei 6, 2025 by Redactie

Het is dit jaar een eeuw geleden dat Moederdag als officiële feestdag in Nederland is ingesteld. Sinds 1925 worden moeders, als eerbetoon, jaarlijks in het zonnetje gezet op de tweede zondag van mei. Het 100-jarig jubileum van Moederdag in Nederland vormt aanleiding een consumentenonderzoek onder moeders uit te laten voeren. Daaruit blijkt dat bloemen en planten anno 2025 veruit het populairst zijn als Moederdagcadeau. Ruim 70% van de moeders zegt gelukkig en blij te worden van het krijgen van bloemen en planten. Een bos bloemen wordt als echte sfeermaker in huis gezien. Bloemen en planten staan op de eerste plaats van meest gewenste cadeaus (46,3%). Op de tweede plaats staan zelfgemaakte cadeaus (22,7%) gevolgd door uitjes of cadeaubon (13%), boeken (12,5%) en chocolade (11,5%). Een op de vijf moeders krijgt niets op Moederdag.



Het consumentenonderzoek is uitgevoerd door Multiscope in april 2025 als onderdeel van een maandelijkse representatieve marktmonitor (n=1.000) waaronder 313 biologische, stief- en pleegmoeders.

100 jaar Moederdag

Moederdag als bloemendag is in Amerika op 1907 geïntroduceerd door Anne Jarvis. Na het overlijden van haar moeder reikte ze als blijk van waardering op de tweede zondag in mei anjers uit aan moeders uit haar geloofsgemeenschap. In 1914 maakte de Amerikaanse president Woodrow Wilson er een officiële feestdag van. De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde heeft in 1925 Moederdag als feestdag in Nederland geïntroduceerd.

Top 5 bloemen Moederdag 2025

1. Roos

2. Chrysant

3. Gerbera

4. Tulp

5. Pioen

(bron: Royal FloraHolland)

Top 5 planten Moederdag 2025

1. Potroos

2. Vlinderorchidee (Phalaenopsis)

3. Kalanchoë

4. Geranium (Pelargonium)

5. Spaanse margriet (Osteospermum)

(bron: Royal FloraHolland)