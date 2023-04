Bloemen kunnen levensbedreigende verwondingen bij de kat veroorzaken

Laatst geüpdatet op april 5, 2023 by Redactie

Met de lente en het paasweekend komen er eindelijk mooie planten en bloemen als narcissen, tulpen, lelietje-van-dalen en hortensia in huis en tuin. Voor kattenbezitters is het belangrijk op te passen voor nieuwsgierige katten die het moois willen onderzoeken en proeven. De magen van katten kunnen het irriterende plantensap dat wordt uitgescheiden niet verdragen en de nieren kunnen ernstig worden beschadigd.



Tulpen, lelietje-van-dalen, hortensia, cyclamen, vredescalla, azalea, narcissen maar ook de bladeren van citrusbomen zijn, net als veel andere potplanten en snijbloemen, giftig of hebben een irriterend plantensap. Een van de gevaarlijkste planten is de narcis die momenteel in veel huizen te vinden is.

Het is vaak de hoeveelheid plantensap die de kat binnenkrijgt die bepaalt of de kat vergiftigd raakt of niet. Maar sommige planten zijn gevaarlijk, ongeacht de hoeveelheid, zoals de narcis en andere lelieplanten. De nieren van de kat zijn beschadigd en kunnen levensbedreigende verwondingen veroorzaken.



Speelse en nieuwsgierige katten kauwen graag op zowel potplanten als snijbloemen. Als katteneigenaar is het belangrijk om de kat een stap voor te blijven en na te gaan wat voor planten je in huis hebt, of gasten bloeiende cadeaus meenemen naar het paasdiner. Voor de veiligheid van de kat kun je het beste planten kiezen die niet giftig zijn, of ze buiten het bereik van de kat plaatsen.

Symptomen van plantenvergiftiging

Veelvoorkomende tekenen dat een kat door planten is vergiftigd, zijn dat de algemene toestand is aangetast – de kat kwijlt, braakt of heeft diarree. Als je vermoedt dat je kat een giftige plant heeft gegeten maar nog geen symptomen vertoont, kan het goed zijn om een ​​dierenarts te raadplegen, aangezien sommige vergiftigingen pas na een tijdje symptomen vertonen en dan kan het te laat zijn.



Als je vermoedt dat de kat op een lelieplant heeft gekauwd, is het vooral belangrijk om snel contact op te nemen met de dierenarts, aangezien lelieplanten blijvende nierschade kunnen veroorzaken bij de kat.