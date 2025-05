Mooie bloemen met lekkere geuren

Laatst geüpdatet op mei 7, 2025 by Redactie

Mei is de ideale maand om je balkon of terras om te toveren tot een bloemenparadijs. Dat ziet er gezellig uit en zorgt voor leven in de brouwerij. Letterlijk. Vlinders, bijen en hommels komen namelijk maar wat graag nectar tanken. Een boeiend schouwspel. Tuinier dit seizoen ook eens met je neus en kies voor zomerbloeiers die een heerlijk parfum afgeven. Van roos tot kamperfoelie en van petunia tot sering, dit zijn bloemen met lekkere geuren.

Petunia

De petunia is één van de populairste zomerbloeiers met een uitgebreid pallet aan kleuren. Van roze, wit, paars, geel, rood tot paars. De trompetvormige bloemen verspreiden een zoete geur die naar mate de avond vordert sterker wordt. Daarmee lokt de plant nachtvlinders. De petunia is een uitbundige bloeier met een hangende groeiwijze. Ideaal voor toepassing in hoge potten, balkonbakken of hanging baskets. Petunia’s bloeien vanaf het voorjaar en gaan door tot diep in het najaar zolang de temperatuur boven nul blijft.

Mandevilla

Mandevilla bloeit de hele zomer non-stop met trompetvormige bloemen in de kleuren wit, rood, roze of geel. Het parfum van de bloemen is licht en zoet. Mandevilla is een snelgroeiende klimplant waarmee je eenvoudig een schutting of pergola kunt vergroenen. Gebruik daarbij zogenoemd bindbuis om de ranken naar boven te leiden. Mandevilla kun je ook toepassen als hangplant. Zet deze zomertopper tijdens de wintermaanden op een vorstvrije plek.

Lantana

Styling Elize Eveleens – Klimprodukties

Vanaf het voorjaar tot diep in het najaar is het volop genieten van de geurende Lantana die eindeloos bloemschermen blijft produceren in de kleuren rood, oranje, roze, geel en wit. Elk scherm is opgebouwd uit buisvormige bloemen die veranderen van kleur tijdens de bloei. Dat verklaart meteen de volksnaam: wisselbloem. Een bloeiende Lantana staat garant voor bezoek van veel vlinders, bijen en hommels. Aan het einde van de bloei verschijnen er donkere bessen die aantrekkelijk zijn voor vogels (maar niet voor mensen). Zet de vorstgevoelige Lantana in een pot zodat je ‘m tijdens de donkere maanden eenvoudig op een vorstvrije kunt laten overwinteren.

Lavendel

Lavendel (Lavendula) is een heerlijk geurende tuinplant. Ideaal voor in de border maar ook voor in potten op het terras of balkon. De plant heeft grijsgroen, smal blad en stelen met daarop de bloemen die meestal paars van kleur zijn, maar ze kunnen ook roze, wit of blauw zijn. De winterharde plant kan goed tegen droogte en felle zon. Zelfs wanneer de bloemen uitgebloeid zijn, behouden ze hun kruidige geur. Ideaal om in katoenen zakjes te doen en die in de kast tussen kleding of beddengoed te leggen.

Roos

Styling Elize Eveleens – Klimprodukties

Als er één geurende tuinplant tot de verbeelding spreekt, is dat wel de roos (Rosa). Ze zijn er in tal van verschillende soorten, vormen en kleuren. Grootbloemig, zonder doornen, struikvormig, op stam… je zou er haast keuzestress van krijgen! Tip: steek je neus in de bloem en ontdek je favoriet. Want of je nu van zoet, kruidig of fruitig parfum houdt, een roos mag deze zomer in de tuin niet ontbreken. Rozen zijn winterhard en komen elke zomer opnieuw tot bloei.

Kamperfoelie

Styling Elize Eveleens – Klimprodukties

In mei en juni trakteert kamperfoelie (Lonicera) je op spectaculaire bloemen. En als je er ’s avonds langs loopt, zul je merken dat die extra geuren: zacht en zoet. Kamperfoelie is een weelderige klimplant die makkelijk langs een raster, klimrek of pergola groeit. De bloemen zijn meestal rozerood of geelwit. Na de bloei verschijnen er rode, blauwe of zwarte bessen. Die zijn niet geschikt voor menselijke consumptie, maar vogels zijn er gek op! De plant is winterhard en afhankelijk van het soort bladhoudend in herfst en winter.

Sering

Styling Elize Eveleens – Klimprodukties

Een sering (Syringa) herken je direct aan de goed gevulde trossen met honderden bloempjes. En aan de zoete bloemengeur. Veel soorten kunnen zo’n 4 tot 7 meter hoog worden en zijn ideaal voor toepassing in de tuin. Heb je een balkon of terras? Dan zijn dwergseringen ideaal. Dit zijn traag groeiende soorten die niet hoger dan 2 meter worden. De winterharde struik bloeit vanaf mei. Het hartvormige blad voelt zacht aan en valt in het late najaar op de grond.

Mexicaanse oranjebloesem

Als Mexicaanse oranjebloesem (Choisya) in mei en juni bloeit, zie je vooral veel witte schermen die bestaan uit stervormige bloemetjes. Die ruiken naar jasmijn. Laat je niet misleiden door de delicaat ogende bloemetjes, want de plant is zeer robuust met donker, leerachtig blad. Dat geeft een citroenachtige geur af en is het sterkst als je het blad tussen je vingers wrijft. De plant is winterhard en kun je dus prima in de border planten.

Meer fleur en geur

Tuinplanten zoals lavendel, rozen en sering kunnen een tweede bloei geven in augustus of september. De truc is eenvoudig: knip alle uitgebloeide bloemen weg. Dat geldt eigenlijk voor alle planten die de hele zomer continu bloeien. De plant stopt dan z’n energie in het maken van nieuwe knoppen. Elke plant is bij aanschaf voorzien van een zogenoemd steeketiket. Daarop staan in een notendop praktische tips. Van standplaats tot watergift.



Fotocredit: Bloemenbureau Holland