Bloemexpert onthult de €1,29 hack die je snijbloemen langer houdbaar kan maken

Laatst geüpdatet op maart 24, 2025 by Redactie

Veel mensen die snijbloemen in huis hebben, kennen de vele tips en trucs die we kunnen gebruiken om ze zo lang mogelijk mooi te houden. Het toevoegen van een vaas verse bloemen aan je inrichting is een uitstekende manier om je huis er stralend en gezellig uit te laten zien. Een bos snijbloemen gaat meestal zo’n 7-10 dagen mee, maar David Denyer, bloemenexpert bij Euroflorist, heeft een huishoudelijk voorwerp met je gedeeld waarmee je de levensduur van je boeketten kunt verlengen – en het kost maar €1,29. Het item in kwestie? Kunstgebit tabletten.



Door slechts één kunstgebit tablet op te lossen in het water van je vaas (en elke keer als je het water ververst een nieuw kunstgebit tablet toe te voegen) kun je de houdbaarheid van je bloemen verlengen. Kunstgebit tabletten bevatten veel van dezelfde ingrediënten als gewone huishoudelijke schoonmaakmiddelen, zoals bleekmiddel op basis van peroxide, oxidatiemiddelen, zout en zuiveringszout.



Natuurlijk zijn kunstgebit tabletten gemaakt om porseleinen en acryl kunstgebitten schoon te maken, maar veel mensen gebruiken ze ook om huishoudelijke oppervlakken schoon te maken, zoals porseleinen gootstenen en zelfs glas.



Iedereen die snijbloemen in huis heeft, weet hoe lastig het kan zijn om je vazen weer sprankelend te krijgen als je ze er iets te lang in hebt laten staan, en kunstgebit tabletten zijn geweldig om troebele vazen schoon te maken. Geloof het of niet, maar kunstgebit tabletten kunnen ook echt werken om de levensduur van je snijbloemen te verlengen.



Dit komt omdat de steriliserende ingrediënten in kunstgebit tabletten – meestal verdund natriumhypochloriet – een mild bleekmiddel is. Dit milde bleekmiddel is vergelijkbaar met het middel dat je kunt vinden in conventionele bloemenvoeding, dat helpt om schadelijke bacteriën en ziekteverwekkers in het water te neutraliseren en te doden.



In essentie zal het oplossen van prothese tabletten in het water van je snijbloemen werken om je bloemen te behouden op dezelfde manier als bloemenvoedsel dat doet: door te werken als een ontsmettingsmiddel en het voorkomen van bacteriegroei in het water, die anders de stelen zouden verstoppen en de levensduur van je bloemen zouden verkorten omdat ze niet goed in staat zouden zijn om water op te nemen.



Kunstgebit tabletten kunnen een kosteneffectieve manier zijn om te experimenteren met de beste manieren om je bloemen te bewaren – je kunt meestal een pak van 30 kopen bij grote retailers voor €1,29.



Maar om de voordelen van het gebruik van kunstgebit tabletten in je water volledig te kunnen benutten, moet je vanaf het begin zorgen voor een goede verzorging van je bloemen, zoals het trimmen van de stelen van je bloemen en het om de dag verversen van het water.