Bloemrijke Valentijnsdag – fleurige ideeën voor 14 februari

Laatst geüpdatet op februari 10, 2025 by Redactie

Vrijdag 14 februari… de meest romantische dag van het jaar. Met Valentijnsdag vier je de liefde en bloemen mogen daar eigenlijk niet bij ontbreken. Laat je inspireren door fleurige ideeën om jouw liefde te uiten.

Bloemenbad

Veel passie en intimiteit? Trakteer jouw Valentijn op een bad vol bloemen. Kies voor drijvende bloemen in romantische kleuren zoals gerbera, chrysant en anjer. Een paar kaarsen of waxinelichtjes rondom het bad zorgen voor extra romantiek. Voeg aan het badwater een paar druppels etherische olie toe en gebruik liever geen badschuim. Ten eerste zie je dan de bloemen nauwelijks, maar het komt de houdbaarheid ook niet ten goede. Na het badderen kun je de bloemen namelijk opvissen en in schalen met water verder laten schitteren om nog een weekje na te genieten.

Ultiem boeket

Je geliefde voelt zich extra gewaardeerd met een zorgvuldig samengesteld boeket. Bijvoorbeeld aan de hand van symboliek, geur en kleur. Een roos is voor veel mensen de ultieme liefdesbloem, maar verdiep je eens in andere betekenissen van bepaalde bloemen en laat zo de ultieme verrassing voor jouw Valentijn samenstellen. Een orchidee staat voor schoonheid, een Anthurium symboliseert passie en de zoet geurende Lisianthus voegt elegantie toe aan een boeket. Op de website Mooiwatbloemendoen.nl vind je een overzicht van verschillende bloemen met hun betekenis.

Ontbijt

Valentijnsdag is de dag bij uitstek om je liefde te tonen. Bijvoorbeeld ’s ochtends met een ontbijt op bed. Versgeperste jus d’orange, een gekookt eitje, toast… het wordt extra romantisch met een mini-boeket op een dienblad en garneer het ontbijt met eetbare bloemen (die je in de meeste supermarkten kunt krijgen). Een fleurige start van een dag vol liefde.

Persoonlijk

Of je nu een enkele roos of een uitbundig boeket geeft, een persoonlijke touch maakt het af. En hoewel je met bloemen alleen al veel kunt zeggen, mogen liefdevolle woorden natuurlijk niet ontbreken. Voeg daarom een kaartje toe met jouw liefdesverklaring of gedicht. Elke keer dat je geliefde naar de bloemen kijkt en de woorden opnieuw leest, is er weer dat warme gevoel.

Stiekeme liefde

Tegenwoordig zijn er zoveel slimme deurbellen dat anoniem bloemen bij de deur zetten, aanbellen en wegrennen er niet meer bij is! Toch is een anoniem boeket misschien wel het spannendst en het meest bijzonder. Leve de bloemist, want die bezorgd natuurlijk volstrekt ‘onverdacht’. De ontvanger voelt zich bijzonder en zal ongetwijfeld op speurtocht gaan om de stille aanbidder te ontmaskeren…

Alles is liefde

Op Valentijnsdag kan je een al dan niet geheime liefde verrassen. Maar je kunt natuurlijk ook een vriend of familielid een fleurig cadeau geven, om waardering en vriendschap te vieren. Een klein gebaar maar met een hartverwarmend effect. Tenslotte is liefde alles.