Blue Man Group’s Bluevolution World Tour komt naar Nederland

Laatst geüpdatet op november 30, 2022 by Redactie

Blue Man Group, het razend populaire theaterfenomeen, zal van 23 tot en met 26 maart optreden als onderdeel van de Bluevolution World Tour. De award-winnende show, bekend om zijn trio van kale en blauwe performers, is in maart 2023 meerdere dagen te zien in RTM Stage Rotterdam. De kaartverkoop start op vrijdag 2 december om 10.00 uur via Ticketmaster.

Tijdens Blue Man Group’s Bluevolution World tour zal het publiek rocken, lachen en feesten terwijl de drie kale en blauwe karakters de wereld verkennen en bij elke nieuwe stap muziek, komedie en verrassingen tegenkomen.



De tour combineert de klassieke Blue Man favorieten samen met gloednieuwe content, inclusief de toevoeging van een nieuw vrouwelijk personage speciaal voor de komende tour. Naast de drie traditionele Blue Men bevat de World Tour een nieuw personage genaamd “The Rockstar”, die de traditionele band vervangt als multi-instrumentalist. Met opvallend blauw haar zal “The Rockstar” het ritueel van de avond leiden als een sjamanistische “Master of Ceremonies” op het podium. Haar excentrieke en wereldvreemde uiterlijk, gecombineerd met haar dynamische muzikale stijl, zal de multi-zintuiglijke aard van de show aanvullen.



“Toen we voor het eerst begonnen met het maken van voorstellingen rond dit onschuldige, nieuwsgierige personage genaamd Blue Man, hadden we nooit kunnen dromen waartoe hij ons zou leiden. We zijn zo vereerd dat we onze show kunnen delen met de mensen van Nederland en daarbuiten”, aldus medeoprichter Chris Wink.



“We zijn zo enthousiast om Nederland aan te kondigen als de volgende halte van Blue Man Group’s Bluevolution World Tour,” aldus Benoit Mathieu, Executive Managing Director. “Sinds de recente overname door Cirque du Soleil heeft Blue Man Group zijn creatieve kracht en wereldwijde distributiemogelijkheden uitgebreid, waardoor we de show aan een nieuw publiek over de hele wereld kunnen leveren. Zonder taalbarrière, want de Blue Men spreken niet, kunnen fans van alle leeftijden, culturen en nationaliteiten van de ervaring genieten.”



SHOW DATA

Donderdag 23 maart, 20.00 uur

Vrijdag 24 maart, 20.00 uur

Zaterdag 25 maart, 16.00 uur

Zaterdag 25 maart, 20.00 uur

Zondag 26 maart, 15.30 uur

Zondag 26 maart, 19.30 uur

BLUE MAN GROUP | BLUEVOLUTION WORLD TOUR

Donderdag 23 t/m 26 maart 2023 | RTM Stage, Rotterdam

Entree: Vanaf € 43,68 (incl. servicekosten)



De kaartverkoop voor de shows start vrijdag 2 december om 10:00 uur via www.ticketmaster.nl