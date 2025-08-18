Bobbi Brown Long-Wear Cream Shadow Stick
BeautyMake-up

Bobbi Brown long-wear cream shadow stick repack

Eén veeg en je bent klaar

Laatst geüpdatet op augustus 18, 2025 by Redactie

Oogschaduw is niet bepaald intuïtief – daarom heeft Bobbi Brown een formule ontwikkeld die zo onfeilbaar is dat je niet eens een kwast nodig hebt. De Bobbi Brown Long-Wear Cream Shadow Stick is ontworpen met de perfecte mix van soepelheid, blendbaarheid en houdbaarheid, in tinten die je elke dag kunt gebruiken. Matte, glanzende en multichrome finishes creëren moeiteloos elke ooglook. Gewoon vegen, blenden en klaar – het kan niet misgaan.

Nieuwe kleur-matchende doppen maken het gemakkelijk om de juiste tinten te pakken en te gaan, en een uitgebreide kleurenreeks van Dual-Ended Long-Wear Cream Shadow Stick brengt nog meer mogelijkheden binnen handbereik. Er is een reden waarom er elke 19 seconden een Long-Wear Cream Shadow Stick wordt verkocht.

Verkrijgbaar bij o.a. www.iciparisxl.nl.

Adviesprijzen:

– Bobbi Brown langhoudende crème oogschaduw stick repack | 6 matte tinten €43,-
​- Bobbi Brown langhoudende crème oogschaduw stick repack | 7 glanzende tinten €43,-
​- Bobbi Brown langhoudende crème oogschaduw stick repack | 6 tweekleurige oogschaduwparen €55,-

Dit vind je misschien ook leuk

Clinique Nude Honey Pop Lip + Cheek Oil

Menopauze: tips voor huid- en haarverzorging

Clinique Just Browsing

La Mer Lifting Firming Mask

Clinique Happy Body Spritz

Wanneer het haar dunner begint te worden

3 mythes over natuurlijke cosmetica

3 beautyboosters met avocado

Hoe cover-ups van ongewenste tatoeages levens kunnen veranderen

Tom Ford Eau de Soleil Blanc

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More