Bobbi Brown long-wear cream shadow stick repack

Laatst geüpdatet op augustus 18, 2025 by Redactie

Oogschaduw is niet bepaald intuïtief – daarom heeft Bobbi Brown een formule ontwikkeld die zo onfeilbaar is dat je niet eens een kwast nodig hebt. De Bobbi Brown Long-Wear Cream Shadow Stick is ontworpen met de perfecte mix van soepelheid, blendbaarheid en houdbaarheid, in tinten die je elke dag kunt gebruiken. Matte, glanzende en multichrome finishes creëren moeiteloos elke ooglook. Gewoon vegen, blenden en klaar – het kan niet misgaan.



Nieuwe kleur-matchende doppen maken het gemakkelijk om de juiste tinten te pakken en te gaan, en een uitgebreide kleurenreeks van Dual-Ended Long-Wear Cream Shadow Stick brengt nog meer mogelijkheden binnen handbereik. Er is een reden waarom er elke 19 seconden een Long-Wear Cream Shadow Stick wordt verkocht.



Verkrijgbaar bij o.a. www.iciparisxl.nl.

Adviesprijzen:

– Bobbi Brown langhoudende crème oogschaduw stick repack | 6 matte tinten €43,-

​- Bobbi Brown langhoudende crème oogschaduw stick repack | 7 glanzende tinten €43,-

​- Bobbi Brown langhoudende crème oogschaduw stick repack | 6 tweekleurige oogschaduwparen €55,-