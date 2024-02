Bobbi Brown Vitamin Enriched Regimen

Laatst geüpdatet op februari 1, 2024 by Redactie

Verfris je regime met de Bobbi Brown Vitamin Enriched Collection voor een goede huiddag, de hele dag, elke dag. De Vitamin Enriched Collection – NIEUW Vitamin Enriched Smoothing Serum, Vitamin Enriched Face Base, Vitamin Enriched Eye Base, Vitamin Enriched Skin Tint SPF 15 en Vitamin Enriched Pressed Powder – heeft multitasking-formules die zijn ontworpen om jou te helpen bij het voorbereiden, perfectioneren en creëren van meer schoonheid met minder moeite.

NIEUW VITAMIN ENRICHED SMOOTHING SERUM

De eerste stap van het Bobbi Brown Vitamin Enriched-regime, is de nieuwe Vitamin Enriched Smoothing Serum, is een 2-in-1 gladmakend serum en glansessence die je basis ’s nachts een boost geeft met huidvriendelijke hydratatie en het perfecte canvas creëert voor frisse, naadloze make-up over tijd.

NIEUW VITAMIN ENRICHED SMOOTHING SERUM

Waarom we ervan houden:

 Natuurlijk afgeleide ingrediënten: Lichtgewicht, melkachtige serum-essentie doordrenkt met steringrediënten HydroGlow Fruit Complex, Vitamine C en Niacinamide (B3) om de huid glad te maken, te hydrateren en te verhelderen.

 Vitamine-verrijkte glans: voedt en conditioneert de huid en zorgt voor een frisse, gehydrateerde glans. In combinatie met

VITAMIN ENRICHED FACE BASE

Huidverzorging gemaakt voor make-up. De bestverkochte, met multivitaminen verrijkte vochtinbrengende primer voor het gezicht voedt, maakt de huid onmiddellijk voller en bereidt het voor met een gezonde hydratatie om het uiterlijk van de foundation te verbeteren. Het is een volledige voorbereiding van de make-up in één stap, waarbij de prestaties van een primer worden gecombineerd met de demping van een gezichtscrème. Er is een reden waarom er wereldwijd elke 12 seconden 1 wordt verkocht.

Waarom we ervan houden:

 Voedende vitamines: een mix van vitamine B, C en E helpt de huid aan te vullen en te verzorgen met essentiële voeding

 Gezonde hydratatie: een vochtinbrengend complex van hyaluronzuur, squalaan en sheaboter helpt de huid onmiddellijk te hydrateren, op te vullen en voor te bereiden voor een frisse, gezond ogende glans

 Comfortabele textuur: rijke maar lichtgewicht en snel absorberende textuur dempt de huid en houdt de foundation vast voor een soepele, vlekkeloze make-uptoepassing

 Opbeurende geur: Grapefruit en Geranium laten een lichte, opbeurende geur achter op de huid *Gebaseerd op interne gegevens van Bobbi Brown, april 2022 – maart 2023.

VITAMIN ENRICHED EYE BASE

De alles-in-één primer voor onder de ogen maakt de ogen wakker door fijne lijntjes te hydrateren, op te vullen, te verhelderen en te verzachten. De zachte afwerking is rijk aan voedingsstoffen maar nooit zwaar, waardoor een gladde basis ontstaat voor het naadloos aanbrengen van corrector en concealer.

Waarom we ervan houden:

 Directe en langdurige hydratatie: hyaluronzuur en sheaboter zorgen voor onmiddellijke, de hele dag en langdurige hydratatie

 Voedende ingrediënten: Vitamine A helpt fijne lijntjes rond de ogen glad te strijken, Vitamine B3 en C helpen de onderogen op te helderen en donkere kringen na verloop van tijd te verminderen, Vitamine E helpt antioxiderende voordelen te bieden en cafeïne helpt wallen onder de ogen na verloop van tijd te verminderen

 Lichtgewicht textuur: lichtgewicht, snel absorberende textuurlagen, perfect onder corrector en concealer

VITAMIN ENRICHED SKIN TINT SPF 15

De Bobbi Brown Vitamin Enriched Skin Tint SPF 15 geeft de huid meer in één keer, waarbij de opvullende hydratatie van de bestverkochte primer wordt gecombineerd met kleurechte, precies de juiste dekking. Het is meer huid en minder verbergend met een lichtgewicht textuur die een natuurlijk ogende dekking biedt en je huid laat doorschijnen. De flexibele formule vervaagt onvolkomenheden, past zich aan een reeks huidtinten aan met 18 flexibele tinten en blijft 12 uur lang kleurecht. Bovendien beschermt het terwijl het perfectioneert met SPF 15, wat UVA- en UVB-schade helpt voorkomen. Vitamin Enriched Skin Tint SPF 15 is een tint die meer doet, zodat jij meer kunt zijn.

VITAMIN ENRICHED SKIN TINT SPF 15

Waarom we ervan houden:

 70% natuurlijk afgeleide ingrediënten: kenmerkende mix van vitamine B, C en E helpt de huid te voeden, provitamine D en cactusbloem helpen de huidbarrière te versterken om de huid gehydrateerd te houden, vitamine E-complex helpt de huid te beschermen tegen agressieve invloeden van buitenaf, hyaluronzuur helpt direct hydrateren, en Shea Butter helpt verzachten en conditioneren

 18 flexibele tinten: de nieuwe formule is verkrijgbaar in 18 flexibele tinten en is voorzien van Pigment-Flex-technologie met speciaal gecoate pigmenten waardoor tinten naadloos in de huid smelten en zich aanpassen aan een reeks huidtinten.

VITAMIN ENRICHED PRESSED POWDER

De laatste stap in algehele toonverfijning. De finishing poeder met vitamine B5 en Moisture Lock-technologie houdt vocht direct en langdurig vast, terwijl het zorgt voor verbetering van de tonus en oliecontrole om de huid de hele dag fris te houden.

Waarom we ervan houden:

 Verbeterde hydratatie: vochtvasthoudende formule met vitamine B5 helpt de huid in balans te brengen voor een frisse uitstraling en hydratatie te stimuleren in 7 dagen

 Hydro-Soft Powder-technologie: helpt overtollige olie te absorberen en zorgt voor een zijdezachte finish met vervagende voordelen

 4 flexibele tinten: de nieuwe formule wordt geleverd in 4 flexibele tinten die compatibel zijn met een breed scala aan huidtinten. Het is gemaakt met jarenlange schaduwautoriteit, gebouwd vanaf 1991 met de ondertoon-correcte filosofie.

 Geel: voor huidtinten van albast tot zand

 Beige: voor zand- tot beige huidtinten

 Perzik: voor natuurlijke tot gouden huidtinten

 Goudbruin: voor huidtinten van amandel tot espresso