Laatst geüpdatet op april 15, 2025 by Redactie

Ga een level omhoog met de Limited Edition Bobbi Brown x PAC-MAN Collection. PAC-MAN, ontstaan ​​in de jaren 80, neemt een speciale plaats in de popcultuur in als een van de meest succesvolle arcadegames ooit gemaakt. En als merk dat in de jaren 90 de beautycultuur heeft helpen veranderen, voegen we beide werelden samen op een krachtige, speelse en perfect nostalgische manier.



Ga mee op reis door een make-up doolhof, waar je het opneemt tegen onze powerplayers om je look naar een hoger niveau te tillen. Maak gewaagde moves, krijg energie van kleur en ontdek baanbrekende multitaskers om je beautygame naar een hoger niveau te tillen. Scoor je favorieten of verzamel ze allemaal voor eindeloze manieren om te spelen. Beauty was nog nooit zo leuk met de Bobbi Brown x PAC-MAN Collection.

PAC-MAN POWER PLAY OOGPALET

Laat je creativiteit de vrije loop met 8 leuke, maar draagbare tinten geïnspireerd op het iconische spel – in een interactief compact doolhof dat “spelen met make-up” een geheel nieuwe betekenis geeft. Fluweelzachte matte tinten, glinsterende tops en een glanzende metallic finish geven je de mogelijkheid om een ​​scala aan looks te creëren, van ingetogen tot opvallend.

*Adviesprijs: €85

Soothing Cleansing Oil

Ontdek een stralende huid met deze milde maar krachtige reiniger, samengesteld uit 98% hoogwaardige ingrediënten. De unieke, waterachtige textuur verwijdert direct make-up en vervuiling en voedt de huid intensief voor een zachte en stralende teint.

*Adviesprijs: €96

Vitamin Enriched Face Base

Goed voor make-up. Goed voor de huid. Dubbele winst. Onze bestverkochte moisturizer en primer biedt volledige make-upvoorbereiding in één stap met een multifunctionele formule die de huid direct voedt, voller maakt en voorbereidt met een gezonde hydratatie om de look van foundation te verbeteren.

*Adviesprijs: €78

Highlighting Powder

Word een stralende teint. Onze bestverkochte illuminator zorgt voor een stralende, van binnenuit verlichte uitstraling met een parelmoerformule en een gladde, natuurlijk ogende finish – nu verbeterd met een reliëfontwerp met de game-icoon zelf. Verkrijgbaar in Afternoon Glow, een zachtroze-paarse tint.

*Adviesprijs: €63

Luxe matte Lipstick

De matte variant die ze allemaal wint. Deze feelgood lippenstift is verrijkt met verzorgende ingrediënten, zodat je lippen niet uitdrogen. De lipstick is verkrijgbaar in 6 krachtige tinten (waaronder 3 limited edition) voor een winnende look, ongeacht het moment. Verkrijgbaar in Golden Hour, Downtown, Uptown Red, NEW BLINKY Red, NEW Boutique Brown en NEW Express Stop.

*Adviesprijs: €46

Extra plump lip serum

Geef je lippen een boost met ons favoriete verzorgende lip serum. Ons Extra Plump Complex zorgt voor 24 uur hydratatie, direct vollere lippen en verbeterde lipdefinitie, terwijl voedende plantaardige oliën zorgen voor een niet-plakkerige, waterachtige glans die de hele dag aanhoudt. Verkrijgbaar in Bare Plum en NEW Bare Strawberry.

Bare Plum NEW Bare Strawberry *Adviesprijs: €44

Sheer finish pressed powder

Geef je teint een boost met 16 uur fixatie en 12 uur beheersing van talg. Deze zijdezachte formule met ons huidvervagende Micronized Powder System zorgt voor een langdurige, natuurlijke, matte finish die er net zo goed uitziet als hij aanvoelt.

*Adviesprijs: € 54

Verkrijgbaar vanaf begin april 2025. Bobbi Brown is o.a. verkrijgbaar bij iciparisxl.nl.