Bobby’s Dry Gin lanceert Special Edition Pinang Raci

Lekker nieuws voor alle drank-liefhebbers! Bobby’s Schiedam Dry Gin heeft een nieuwe special edition gin gelanceerd. Bobby’s Gin Pinang Raci Spice Blend No.1 is een letterlijke mengelmoes van de ‘vertrouwde’ tonen van Bobby’s Gin met vijf nieuwe ingrediënten geïnspireerd op ’t Oosten. De warme, kruidige en aromatische gin neemt je op smaakvolle reis naar het eiland van oorspong: ‘t Molukse Spice Island Ambon. Benieuwd? Komt dat proeven in Bobby’s Toko van 1 t/m 5 juni!

PINANG RACI

Pinang Raci (piᐧnang-raᐧtsjie) betekent letterlijk een mengelmoes van kruiden. Het infuseren van jenever met kruiden, en daarmee het creëren van zijn eigen pinang raci met de smaak van thuis, het plaatsje Naku op Ambon, was voor Bobby Alfons een dagelijks terugkerend ritueel. Dit inspireerden z’n grandsons Sebastiaan en David, oprichters van het merk Bobby’s Schiedam Dry Gin, eerder tot het maken van Bobby’s Gin en Jenever. Deze Pinang Raci Spice Blend No.1 is een mix van vijf nieuwe Oosterse ingrediënten: Daun Salam (Indonesisch laurierblad), Kurkuma, Galanga (laos), Ginger (gember) en Sweet Orange, met het vertrouwde mengsel van Bobby’s ‘eerste’ Dry Gin: kruidnagel, kaneel, citroengras, Java-peper, koriander en jeneverbes. Allen apart gedistilleerd en zonder toegevoegde suikers of extracties wat zich uit in een florale, verfrissende, spicy en iets zoete, gelagerde smaak. Deze nieuwe gin is here to spice things up!

IKAT-PATROON

De fles van Bobby’s Gin Pinang Raci is aangekleed met het herkenbare Indonesische Ikat-patroon. Voor deze speciale editie, in combinatie met een warme, gele kleur, helemaal in lijn met de bijzondere smaak en botanicals. De gin bevat 42% alcohol en de fles heeft een inhoud van 0.7L.

IN DE MIX

‘De geur en smaak? Het is net alsof het keukenkastje van oma wordt opengetrokken, dit maakt de gin ook nog eens een match made in heaven met de traditionele Javaanse keuken’, aldus mede-oprichter David Blom die samen met Daryl Lieuw-On – gerenommeerd bartender en eigenaar van Rotterdam’s favoriete cocktailpub The Rumah, een aantal perfect serves ontwikkelde die stuk voor stuk een ode brengen aan de Pinang Raci: een florale en warme Naku Gimlet, frisse Ambon Collins, kruidige Spicy Spritz en Bobby’s 69. De laatste refereert naar sample #69 wat na veel proeven uiteindelijk Bobby’s Gin Pinang Raci is geworden.

NAKU GIMLET | Schenk Bobby’s Gin Pinang Raci (55 ml), vers limoensap (25 ml) en suikersiroop (10 ml) in een cocktailshaker. Voeg ijsblokjes toe, shake goed en double strain in een gekoeld Nick & Nora glas. Optioneel: garneer met een limoenschil.

AMBON COLLINS | Schenk Bobby’s Gin Pinang Raci (50ml) in een highball gevuld met ijsblokjes. Voeg 30 ml vers citroensap en 20 ml suikersiroop toe en top af met je favoriete premium sodawater. Roer voorzichtig met een barspoon en garneer met een schijfje citroen.

SPICY SPRITZ | Schenk 50 ml Bobby’s Gin Pinang Raci, 50 ml mousserende wijn en 50 ml sodawater in een wijnglas gevuld met ijsblokjes. Roer voorzichtig met een barlepel en garneer met een sinaasappelschijfje en een takje verse munt.

69 | Schenk 50 ml Bobby’s Gin Pinang Raci, 25 ml grapefruit cordial, 25 ml Pimento Dram, 25 ml Luxardo Maraschino likeur toe aan een cocktailshaker. Voeg ijsblokjes toe, shake goed en double strain in een gekoelde Nick & Nora. Garneer met een grapefruit schil.

BOBBY’S TOKO

De lancering van Bobby’s Gin Pinang Raci wordt van 1 t/m 5 juni gevierd met Bobby’s Toko pop-up in De Toko, Rotterdam. Hier zwaait grote chef Perry de Man al meer dan zeven jaar de scepter met zijn fantastische Indonesische rijsttafel en gerechten. Vijf dagen lang is dit de plek waar Bobby’s Ambon Collins gepaired met Perry’s Ikan Pindang Kunding (vis in een gele pittige saus) ‘op de kaart’ staat. In dit gerecht zitten precies de botanicals van de nieuwe gin: Daun Salam, Kurkuma en Galangal. Komt dat proeven!

Bobby’s Toko, Noordplein 125 is op 1 t/m 5 juni van 15.00 – 20.00 uur open.

Als je er toch bent, loop dan ook naar de buren Containerbar Noord en scoor daar een van de Bobby’s Gin Pinang Raci-cocktails. Op vrijdag 3 juni vanaf 20:00 uur, draaien David en Sebastiaan daar ‘all styles & no styles’ en vooral lekkere dansbare muziek tijdens Bobby’s On Tour.

Cocktailfoto © Gino van Meenen Header foto: © Studio Mees

Bobby’s Gin Pinang Raci Spice Blend No.1 is nu verkrijgbaar in 400 filialen van Gall & Gall en online via de Gall & Gall webshop. De verkoopprijs is € 39,98.