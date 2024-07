Boetes en stress: slechts helft van de Nederlanders op de hoogte van verkeersregels in vakantieland

Laatst geüpdatet op juli 5, 2024 by Redactie

De start van de vakantieperiode in regio zuid deze week betekent dat veel Nederlanders weer de weg op gaan naar hun favoriete vakantiebestemming. Het lijkt zo simpel: gewoon de auto in stappen en gaan, maar in het buitenland gelden vaak nét andere regels op de weg. Uit onderzoek van verzekeraar Allianz Direct blijkt dan ook dat slechts de helft van de Nederlanders goed op de hoogte is van de verschillende verkeersregels in hun vakantieland.

Niet alle Nederlanders goed voorbereid op vakantie

Allianz Direct deed onderzoek naar het gedrag van Nederlanders op vakantie, en hieruit blijkt dat niet iedereen goed voorbereid de auto instapt. Zo zegt minder dan de helft (48%) goed op de hoogte te zijn van de verkeersregels in het land waar ze op vakantie gaan. Ook blijkt dat slechts 46 procent op de hoogte is van de regels in de landen waar ze doorheen rijden op weg naar hun bestemming.



Daarnaast geeft meer dan een kwart (28%) aan dat het niet kennen van de verkeersregels vaak leidt tot ergernissen tijdens de vakantie. Bovendien is 23 procent van de Nederlanders zelfs bang om een boete te krijgen omdat ze niet alle verkeersregels kennen. Dat blijkt niet helemaal zonder reden, want meer dan een op de vier (28%) Nederlanders zegt weleens een verkeersboete te hebben ontvangen in het buitenland.

Welke buitenlandse verkeersregels zijn anders dan in Nederland?

Voor degenen die minder bekend zijn met de regels op buitenlandse wegen, geeft Allianz Direct nog even een opfrisser zodat je niet voor verrassingen komt te staan op weg naar je vakantiebestemming. Zo kunnen Nederlanders hun zomervakantie stressvrij beginnen.

In Duitsland is het in de meeste steden verplicht om een milieusticker te hebben om milieuzones in te mogen rijden. Daarnaast moeten auto’s met een Duits kenteken ook een gevarendriehoek, veiligheidsvest en verbanddoos bij zich hebben. Controleer dit dus als je ter plekke een auto huurt.

Ook in Frankrijk is in veel steden een milieusticker verplicht. Daarnaast hebben ze in Frankrijk geen haaientanden, maar een lijn van blokken die aangeeft dat je voorrang moet verlenen.

In Oostenrijk moet je een tolvignet kopen en op de voorruit plakken om op de snelweg te rijden.

In Italië hebben veel steden beperkte verkeerszones waar alleen vergunningshouders mogen rijden.

Bovendien is het in bijna elk land verplicht om een gevarendriehoek, verbanddoos en veiligheidshesje bij je te hebben. Check voor vertrek altijd welke specifieke verplichte uitrusting je nodig hebt en welke andere verkeersregels in het buitenland gelden.