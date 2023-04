Boho droom: een tuin vol kleur en karakter

Laatst geüpdatet op april 26, 2023 by Redactie

Deze zomer halen we alles uit de kast en gaan we voor een kleurrijke retrostijl. In de nieuwste tuincollectie van Karwei staat de boho sfeer centraal. Kom in een relaxstemming met een toffe mix aan kleuren, patronen en natuurlijke materialen als rotan en bamboe. Laat je inspireren door deze vrolijke tuintrend!

Lees ook: Maak de tuin nog mooier met zomerbloeiers

Bohemian basis

Creëer met natuurlijke materialen zoals hout een rustige basis en combineer dit met lichte tinten en warme kleuren. Waan je op vakantie in een hangstoel op je terras of in een hangmat tussen de bomen. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat lekker buiten!

Rock in rotan

Breng sfeer in je tuin en geniet van de rustige pasteltinten en de natuurlijke kracht van gebruikte materialen zoals bamboe, rotan en hout. In jouw Bohemian tuin mogen de looks van rotan en bamboe natuurlijk niet ontbreken. Kies dan zeker voor tuinbank Mason en geniet in stijl van het zonnetje.

Uitpakken met prints

Binnen de vrolijke tuintrend kun je flink uitpakken met de tofste printjes. Mix en match erop los, van ronde sierkussens tot en met kleurrijke buitenvloerkleden. Maak het geheel af met plantenpotten in pasteltinten en unieke bijzettafels.

Lang tafelen

De achtertuin is dé plek waar je vrienden en familie wil ontvangen. Geniet van de lange zomeravonden aan een fijne tuintafel. Minder ruimte? Een uitklapbare bar is de perfecte oplossing. Met makkelijk verplaatsbare krukjes en lichtgewicht fauteuils zorg je voor voldoende zitruimte in jouw buiten.

Lees ook: Dit zijn de voordelen van een kas in de tuin

Lekker loungen

Creëer een unieke plek om eindeloos languit te loungen en breng het ultieme vakantiegevoel naar je eigen tuin. Kies uit een van de prachtige loungesets of stel je eigen loungeset samen met onze verschillende onderstellen en kleurrijke palletkussens.