Booking.com onthult dé reistrends onder Nederlanders voor 2024

Laatst geüpdatet op november 30, 2023 by Redactie

Nu 2024 aan de horizon verschijnt, denken we massaal al na over de vakanties van het komende jaar. Booking.com brengt de reistrends 2024 onder de Nederlanders in kaart waar we vooral wel en niet naar opzoek zijn. De Nederlandse reiziger neemt steeds meer emotionele afstand van het nieuws en gebruikt reizen om even te ontsnappen uit de hectische thuisomgeving. We vinden onszelf ook leuker op vakantie (55%), willen in het dagelijks leven meer op de persoon lijken die we op vakantie zijn (51%) en voelen ons levendiger (67%) zodra we van huis zijn.



Dit jaarlijkse onderzoek is het meest uitgebreide onderzoek tot nu toe en laat via zeven trends zien hoe de Nederlanders in 2024 gaan reizen. Nederlanders gaan opzoek naar verkoeling, zichzelf, de liefde, ze zijn avontuurlijker en duurzamer dan ooit en kiezen het liefst voor een verrassende bestemming waar ze de lokale keuken willen ontdekken.



De trending reisbestemmingen hebben dit jaar een extra Nederlands tintje. Valkenburg staat namelijk in de wereldwijde top 10 van de meest populaire bestemmingen. Elk jaar wordt er gekeken naar welke 10 wereldwijde bestemmingen op Booking.com het hardst stijgen in populariteit en in 2024 dus niet mogen missen op de bucketlist van reizigers. De complete lijst met de 10 reisbestemmingen is hieronder te vinden.

1. Blind date met je bestemming

In 2024 zien we wel waar het schip strandt. Nederlanders willen zich steeds meer laten verrassen. 40% van de Nederlandse reizigers zou wel een keer op verrassingsreis willen, waarbij alles tot aan aankomst een surprise is, inclusief de bestemming. De avontuurlijke reiziger van 2024 is klaar met de alledaagse sleur en vermijdt de standaard toeristische uitjes. We willen niet langer een vakantie van dertien in een dozijn. Bijna de helft van de Nederlandse reizigers (46%) stapt liever een keer uit hun comfortzone of reist zelfs met vreemden (31%). Deze avonturiers plannen hun vakantie niet van dag tot dag, maar geven de voorkeur aan spontane ontmoetingen en ervaringen die door het lot worden bepaald. Zo wil ruim de helft van de Nederlanders (57%) in 2024 reizen zonder plannen, zodat ze zelf kunnen bepalen waar ze op dat moment precies zin in hebben.

2. Alter ego 2.0

Iets minder dan de helft (47%) van de Nederlanders geniet van de anonimiteit van het reizen en de kans om zichzelf op een andere manier te leren kennen. Er zijn zelfs aanwijzingen dat mensen op reis een ander personage aannemen om zich beter te voelen. Meer dan de helft (55%) van de Nederlandse reizigers vindt dat ze tijdens hun vakantie de beste versie van zichzelf zijn. We voelen minder belemmeringen en we kunnen nieuwe aspecten van onze persoonlijkheid ontdekken. Het alter ego kan zich echter ook materialistisch uiten, 29% van de Nederlanders huurt op vakantie een mooiere auto dan ze thuis hebben om weg van de thuisrealiteit een ideaal leven te kunnen leiden. 38% van de Nederlanders geeft zelfs toe dat ze op vakantie “main character energy” ervaren. Ze geven zichzelf prioriteit en luisteren naar hun eigen wensen gedurende de vakantie. Herkennen we misschien daarom altijd Nederlanders op vakantie?

3. Verkoeling opzoeken

Met de winter voor de deur lijkt verkoeling niet het eerste waar we aan denken. Toch geeft meer dan een derde van de Nederlandse reizigers (37%) aan dat de stijgende temperaturen in Nederland en de klimaatverandering een rol spelen bij het boeken van een vakantie in 2024. Maar een klein deel (31%) van de Nederlanders zegt dat als de temperatuur dicht bij huis stijgt, ze hun vakantie zullen gebruiken om elders af te koelen. De aanwezigheid van water staat steeds vaker centraal in onze vakantiekeuze. Bijna twee derde (63%) van de Nederlandse reizigers zegt dat ze zich direct meer ontspannen voelen als ze dicht bij het water zijn. Een derde (28%) van de Nederlandse reizigers is in 2024 geïnteresseerd in een vakantie met water in de hoofdrol. Ook neemt het aantal mensen dat een ‘bewuste onderdompeling’ tijdens de vakantie belangrijk vindt toe, passend bij de groeiende populariteit van mindfulness en meditatie. Ongetwijfeld zullen rages als wildzwemmen en de ijsbadtherapie-beweging, die de laatste jaren steeds meer in trek zijn in Nederland, hier ook een rol in spelen.

4. Wat de boer niet kent…

Nederlanders hebben de reputatie dat ze kieskeurig zijn als het gaat om nieuwe dingen proberen, maar als het op vakantie aankomt blijken ze op culinair gebied toch behoorlijk avontuurlijk te zijn. Bijna de helft van de Nederlandse reizigers (45%) wil de lokale keuken met de traditionele gerechten ontdekken van het land dat ze bezoeken. Hoewel we misschien thuis vasthouden aan ons vertrouwde smaakpalet gebruiken we onze vakantie om onze culinaire horizon te verbreden en ons te laten verleiden door de smaken van de wereld.



Ruim twee derde (67%) van de Nederlandse reizigers wil in 2024 de traditionele smaken proeven van de oorspronkelijke keuken. Zo willen ze de culinaire geheimen ontdekken van culturen in andere delen van de wereld die misschien verloren of vergeten zijn. Op deze manier kunnen lokale gemeenschappen over de hele wereld trots hun cultuur delen en voor eigen inkomen zorgen.

5. B&B of reizen vol liefde?

B&B vol liefde was natuurlijk de tv-knaller van het afgelopen jaar. En deze zoektocht naar liefde over de grens heeft de Nederlandse reiziger geïnspireerd. Van de Nederlandse single reizigers, zou bijna een kwart (24%) tijd vrij willen maken voor een date-vakantie om op die manier een nieuwe partner of geliefde te ontmoeten. Daarnaast zou meer dan 23% kiezen voor een vakantie om over een relatie heen te komen na liefdesverdriet.



Anderzijds, bij de stellen ziet 1 op de 5 (20%) het verdiepen van de band met hun partner als belangrijkste prioriteit voor reizen in 2024. Dan zijn er nog de ouders met kinderen. Zij geven aan behoefte te hebben aan tijd voor zichzelf.. Bijna de helft van de Nederlandse reizigers met kinderen (46%) is van plan om in 2024 alleen te reizen en daarbij de kinderen en hun partner even thuis te laten.

6. Let’s go Dutch

De energiecrisis is even naar de achtergrond verdwenen, maar we voelen de inflatie nog steeds in onze portemonnee. Daarom zullen Nederlanders in 2024 geldbesparende-trucjes niet schuwen, om zo hun vakanties naar een hoger niveau te tillen. Zo is 43% van plan om in 2024 een bestemming te kiezen waar de kosten van levensonderhoud lager zijn dan thuis, vindt 35% reizen dichter bij huis ook aantrekkelijk om de kosten laag te houden en is 41% bereid om een dagpas te kopen om gebruik te maken van de voorzieningen in een vijfsterrenhotel zonder er daadwerkelijk te verblijven. Tot slot nemen we het niet altijd even nauw met de regels het komend jaar. Bijna een derde (30%) van de Nederlandse reizigers met kinderen is in 2024 van plan hun kinderen van school te halen om buiten het hoogseizoen te kunnen reizen, zodat ze goedkoper uit zijn.

7. Bewuste schoonheid

Er was ooit een tijd dat de woorden duurzaam en stijlvol niet samen gingen en het woord ‘ecovakantie’ een beeld van primitieve campings opriep. Gelukkig is dat verleden tijd. Comfort en uniek design kunnen tegenwoordig ook prima duurzaam. Er is een groei te zien in hotels en andere unieke accommodaties die duurzaamheid prioriteit geven. Gelukkig maar, want ook voor de Nederlandse reiziger speelt verantwoord reizen in 2024 een steeds grotere rol. Ruim 36% van de Nederlandse reizigers is op zoek naar een duurzame accommodatie en 49% heeft een voorkeur voor groene ruimtes en planten in de accommodatie, zodat de natuur niet stopt bij de voordeur van hun verblijf.

Elsbeth van Eekeren, Area Manager Benelux bij Booking.com:

“Onze reisvoorspellingen voor 2024 laten zien dat reizen je niet alleen de mogelijkheid geeft om even aan de werkelijkheid te ontsnappen, maar ook zeker een katalysator kan zijn om ook thuis je beste leven te leiden. Van spannende avonturen op een nieuwe bestemming tot het voelen van de hartslag van een nieuwe cultuur en elke ervaring daartussenin – reizen stelt ons in staat om de beste versie van onszelf te ontdekken.’’

De top 10 trending reisbestemmingen van 2024 zijn:

Valkenburg, Nederland

Beppu, Japan

Vlorë, Albanië

Mérida, Mexico

Portland, Oregon, Verenigde Staten

Buenos Aires, Argentinië

Chemnitz, Duitsland

Rotorua, Nieuw-Zeeland

Panglao, Filipijnen

Cairns, Australië