Booking.com onthult dé reistrends voor Nederlanders in 2025

Laatst geüpdatet op november 26, 2024 by Redactie

Terwijl de wereld om ons heen snel verandert, van wereldwijde verkiezingen tot razendsnelle AI-ontwikkelingen en stijgende kosten, wordt de drang om te ontsnappen sterker dan ooit. Toch willen reizigers zich niet zomaar afsluiten, blijkt uit onderzoek van Booking.com; in plaats daarvan zoeken ze juist naar diepere verbindingen, betekenisvolle ervaringen en avonturen die hen laten herontdekken wat reizen voor hen betekent. Nederlanders omarmen daarbij unieke reistrends die we in 2025 steeds vaker gaan zien:

1. Avonturen onder de sterren

In 2025 zetten Nederlanders vaker hun zinnen op nachtelijke avonturen. Voor 44% staat het bezoeken van een bestemming met een nog écht donkere hemel hoog op de lijst, om te genieten van heldere sterrenhemels (51%), bijzondere astronomische gebeurtenissen (44%) of rondleidingen met een sterrengids (48%). De opwarming van de aarde speelt hierin een rol: 40% wil activiteiten in de avond plannen om de hitte te vermijden, terwijl 44% minder tijd in de felle zon wil doorbrengen.

2. Vintage is het nieuwe souvenir

In 2025 krijgt de vakantiegarderobe een nieuwe look, want steeds meer reizigers kiezen voor vintage. Zo koopt 36% liever kleding tijdens de reis, oplopend tot 51% bij Gen-Z. Tweedehands winkels zijn populair, met 52% die graag een kringloopwinkel bezoekt en 55% die al eens vintage heeft gescoord in het buitenland. Voor veel reizigers draait het om meer dan winkelen: ze nemen unieke, culturele verhalen mee naar huis. Vintage kleding wordt hét nieuwe souvenir!

3. Ja tegen AI, nee tegen toeristische trekpleisters

Technologie helpt reizigers om bewuster en persoonlijker te reizen: 46% gaat technologie inzetten om betere keuzes te maken en 28% wil AI-tools, zoals de AI Trip Planner van Booking.com gebruiken om hun reis op maat te plannen. Opvallend is dat 56% van de Nederlandse reizigers juist bewust géén locatie tagt bij minder bekende bestemmingen, om te voorkomen dat deze veranderen in toeristische trekpleisters – wereldwijd ligt dit percentage lager op 44%.

4. Chillen bij de gate

In 2025 zien reizigers luchthavens steeds meer als een luxueuze plek om te ontspannen en te genieten. Een op de vijf (20%) kiest zelfs hun bestemming op basis van de luchthaven, en 36% is nieuwsgierig naar luchthavens met speciale ervaringen. Vooral Gen-Z en millennials waarderen luxe faciliteiten zoals slaappods, spa’s en Michelin-restaurants. Gemiste overstappen worden zelfs gezien als een kans om meer van de luchthaven te beleven. In 2025 begint de vakantie dus al op het vliegveld!

5. Ontspannen met de mannen

Bij ‘men-only’ vakanties worden drank en stoerdoenerij ingeruild voor welzijn, zelfontwikkeling en kwetsbaarheid. In een tijd waarin er steeds meer open wordt gesproken over de mentale druk op mannen, worden reizen die eenzaamheid tegengaan en bewuste ‘male bonding’ bevorderen steeds populairder. Maar liefst 34% van de Nederlandse reizigers wil mannen in hun omgeving aanmoedigen om eens alleen met mannen op reis te gaan, waarbij dit oploopt tot 52% Gen-Z en 51% bij millennials.

6. Familie expeditie

In 2025 geeft meer dan de helft (52%) van de ouders liever geld uit aan een droomreis samen met hun kinderen dan het opzij te zetten als spaarpot of erfenis. Steeds meer (groot)ouders kiezen ervoor hun geld samen met familie uit te geven, liever dan het opzij te zetten voor de volgende generatie. Ze betalen graag voor een gezamenlijke vakantie om samen mooie herinneringen te maken. Meer dan 58% van de Nederlandse reizigers geeft aan dat hun ouders al eerder vakanties (of een deel ervan) hebben bekostigd. Verwacht dus nóg meer familie trips, mogelijk gemaakt door ‘opa & oma of papa & mama’.

7. Paspoort naar onsterfelijkheid

Vakanties als ‘langleven-retreats’ worden populair: 52% van de Nederlanders zoekt intensieve wellnesservaringen voor een langer, gezonder leven. Denk aan roodlichttherapie (42%), vibratietraining (41%) of zelfs stamceltherapie (32%). Verder wil 41% routines ontdekken die ze thuis dagelijks kunnen toepassen voor hun welzijn, zoals infuustherapie (21%) of simpelweg het perfecte koffiemoment (22%).

8. Neuro-inclusief reizen

Neurodivergente reizigers, met unieke manieren van denken en informatie verwerken, vragen in 2025 om meer zichtbare en toegankelijke reisopties. Ze willen technologie die hen ondersteunt bij hun specifieke behoeften en stress verlaagt. Iets meer dan een derde (36%) ervoer negatieve reismomenten door hun neurodivergentie, en 34% voelt zich beperkt in hun mogelijkheden. Zo zou 42% graag AI-tools gebruiken voor actuele reisinformatie en rustige plekken op luchthavens en hotels. Stilteruimtes worden door 59% gewenst, en 67% wil opties om ‘ruis’ onderweg te verminderen.

9. Boomers op avontuur

Babyboomers laten traditionele ideeën over ‘pensioenrust’ (zei iemand geraniums?) los. Bijna een kwart (24%) kiest voor avontuurlijke vakanties in 2025, zoals paardrijden, kanotochten of zelfs gletsjerbeklimmingen. Leeftijd blijkt voor hen geen rem, maar juist een motivatie om grenzeloos van het leven te genieten. 14% staat te popelen om hun comfortzone te verlaten en zich weer jong en ongeremd te voelen.



Elsbeth van Eekeren, Area Manager Benelux bij Booking.com, zegt: “In 2025 zien we dat reizigers zichzelf en hun connecties met anderen opnieuw ontdekken. We zien een groeiende vraag naar bewuste keuzes, authentieke ervaringen en unieke avonturen die verder gaan dan traditionele reismethoden. Door technologie en verbeelding te combineren, maken we het voor iedereen gemakkelijker om een persoonlijke en betekenisvolle reis te creëren – nu en in de toekomst.”