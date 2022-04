Borsten: normaal, zorgelijk en dingen die moeten worden gecorrigeerd

Borsten zijn er in alle soorten en maten en er is oneindig veel variatie in de menselijke ervaring. Naast hun fysiologische functie om baby’s te voeden, nemen borsten echter een unieke plaats in de culturele ether in en veel vrouwen vragen zich af en maken zich zorgen of ze wel of niet afwijken van ‘normaal’. Helaas worden we vaak gebombardeerd door een airbrush, onrealistisch beeld van wat de normale borst is. Zelfs als jonge vrouwen volwassen worden en zich op hun gemak voelen met hun eigen unieke fysieke kenmerken, zijn er een aantal variaties die vragen kunnen oproepen over wat normaal is, wat medisch zorgwekkend is en wat kan worden ‘gecorrigeerd’.

Borstomvang of -vorm

Er is geen normale borstomvang of -vorm. Er is ook geen normale tepelgrootte of -kleur. Tepels en de tepelhof eromheen kunnen groot of klein zijn, bleek of donker, passen bij de huidskleur of niet. Kleine bultjes op de tepelhof zijn smerende klieren en zijn volkomen normaal. De kans is groot dat alles wat zorgen baart een volkomen normale variatie is. Hier zijn enkele veelvoorkomende variaties in normale borsten, samen met aanbevelingen over wanneer je een arts moet raadplegen.

Borsten die niet bij elkaar passen:

Zeer weinig vrouwen hebben perfect symmetrische borsten. De ene borst kan groter zijn, anders gevormd of anders gepositioneerd dan de andere. Verschillen in grootte tot 20% zijn normaal en komen vooral veel voor bij tieners van wie de borsten zich in verschillende snelheden kunnen ontwikkelen. Hormonale veranderingen in verband met ovulatie, zwangerschap en borstvoeding die veranderingen in de borstomvang veroorzaken, kunnen ook asymmetrie veroorzaken. Borsten die meer dan een cupmaat verschillen en asymmetrie die geen verband houdt met zwangerschap en die zich plotseling van de ene op de andere dag ontwikkelt, moeten echter door een arts worden beoordeeld om een ​​medisch probleem uit te sluiten.

Haar op of rond de tepels:

Mensen hebben haar over hun hele lichaam. Soms is mensenhaar dun en helder en soms is het dikker en donkerder. Vrouwen hebben heel gewoon donkerder zichtbaar haar rond hun tepels. Een paar haartjes is niets om je zorgen over te maken, maar een dichtere groei kan wijzen op een hormonale disbalans of een ander probleem. De beste manier om infectie te voorkomen bij het verwijderen van haar rond de tepels is met een kleine schaar.

Ingetrokken tepels

Ingetrokken tepels liggen plat tegen de tepelhof of draaien naar binnen in plaats van uit te steken. Ze komen voor in een of beide borsten en kunnen vanaf de geboorte aanwezig zijn of zich later in het leven ontwikkelen. Maar liefst 10% van de vrouwen kan een of beide tepels hebben omgekeerd. Ze zijn over het algemeen geen reden tot bezorgdheid en hebben alleen behandeling nodig als ze de borstvoeding verstoren, als er een onderliggende medische aandoening is die moet worden aangepakt, of om te voldoen aan esthetische voorkeuren. Er zijn verschillende behandelingsopties voor ingetrokken tepels, de meeste tijdelijk; chirurgie is de enige permanente behandeling. Plotselinge veranderingen kunnen echter wijzen op problemen die door een arts moeten worden beoordeeld.

Een extra tepel

Een extra tepel, ook wel overtollige tepel genoemd, komt voor bij 3-5% van de mensen, zowel mannen als vrouwen, en hoeft zelden om andere dan cosmetische redenen te worden verwijderd. Het kan onopgemerkt blijven, aangezien worden voor een moedervlek, en als het alleen voorkomt, kan het worden verwijderd in een eenvoudige procedure die lijkt op het verwijderen van een moedervlek. Als het optreedt met onderliggend borstweefsel, moet het worden gecontroleerd op veranderingen zoals de borsten zijn en verwijdering lijkt veel op een borstamputatie.

Hoewel deze variaties meestal algemeen en goedaardig zijn, zijn er veranderingen in de borsten die wel moeten worden onderzocht. Hoewel vrouwen zich bewust zijn van regelmatige mammogrammen en zelfonderzoeken om op knobbels te controleren, moeten vrouwen ook alert zijn op alles wat buiten een menstruatiecyclus voortduurt. Er zijn met name indicaties die medisch onderzoek vereisen.

Afscheiding uit de tepels: Vloeistof kan gewoonlijk worden uitgedrukt uit de tepels van pre-menopauzale vrouwen, met name degenen die in de afgelopen twee jaar zijn bevallen of een baby hebben gevoed, maar spontane afscheiding, vooral als deze bloederig of geel is, zou een bezoek moeten veroorzaken naar een dokter.

Huidveranderingen: De huid op de borsten kan worden aangetast door veelvoorkomende huidaandoeningen zoals eczeem en psoriasis, en door irritatie door kleding of ander contact, maar sommige huidveranderingen kunnen een ernstiger oorzaak hebben. Deze omvatten ulceratie, schilfering, korstvorming, kuiltjes en roodheid die niet van een herkenbare bron is.

Tepelinversie die plotseling optreedt bij een volwassene kan een teken van problemen zijn.

Het zachte weefsel dat we als een borst beschouwen, in feite een borstklier is, een complex systeem van vetcellen en kanalen die melk produceren en via de tepel aan een zuigeling afgeven. Borsten zijn opmerkelijk. Ze vervullen vitale functies, ondergaan veranderingen op verschillende momenten in het leven van een vrouw en zijn even variabel als elk ander deel van de menselijke anatomie. De meeste van deze variaties zijn volkomen normaal, maar elke vrouw met een vraag moet niet aarzelen om haar zorgen met haar arts te bespreken.