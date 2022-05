Borsten vergroten of verkleinen: dit zijn de mogelijkheden

Veel dames zijn ontevreden over de omvang van de borsten. Als die ontevredenheid bij jou zo hoog is dan kun je overwegen om er iets aan te laten doen. In dit artikel zetten we de verschillende opties op een rijtje. Lees er meer over, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken of een van deze technieken bij je past.

Borstvergroting met siliconen

Een van de bekendste en tevens populairste manieren van borstchirurgie is een borstvergroting met siliconen. Hierbij kun je tot op zekere hoogte de gewenste cupmaat aangeven. Het is belangrijk dat je kiest voor een gespecialiseerde kliniek, die jou uitvoerig informeert over de mogelijkheden voor jouw boezem.

Een manier van opereren bij een borstvergroting is de Minimally Invasive Breast Implant Surgery (MIBIS), een techniek ontwikkelt door Wellness Kliniek in Genk. Dit is een relatief snelle operatietechniek waarbij de incisie zo klein mogelijk gehouden wordt, namelijk twee tot drie centimeter. Juist doordat de operatie snel maar wel veilig wordt uitgevoerd, neemt de kans op complicaties af en wordt de hersteltijd bevorderd. Wellness Kliniek stemt bovendien het merk implantaten af op je wensen en lichaam. Een borstvergroting op maat.

Borstvergroting met eigen vet

Wie liever geen siliconen in het lichaam wil maar wel grotere borsten zou wensen die kan uitkomst vinden in de techniek lipofilling. Dit is een borstvergroting met eigen vet. Hierbij wordt er vet uit andere delen van het lichaam gehaald middels liposuctie, zoals de buik of benen. Dit vet wordt gezuiverd en geïnjecteerd in de borsten.

Je dient er echter rekening mee te houden dat het slechts mogelijk is om de borsten met één cupmaat te vergroten. Als dit voor jou voldoende is dan zou je dit kunnen overwegen. Lipofilling heeft als voordeel dat er geen lichaamsvreemde stoffen in het lichaam komen. Hoewel je relatief weinig kans op complicaties hebt bij een borstvergroting met siliconen als je dit bij een veilige kliniek laat uitvoeren, is er namelijk altijd een klein risico dat het lichaam siliconen zou afstoten.

Borstverkleining

Sommige dames zijn juist gezegend met grote borsten. Het kan echter gebeuren dat je hier last van ondervindt, zowel fysiek als mentaal. Zou je graag kleinere borsten willen, dan is een borstverkleining de oplossing. Na de ingreep dien je gedurende zes weken een compressiebeha te dragen en moet je zwaar tillen en veel beweging voorkomen.

Een borstverkleining wordt overigens vaak gecombineerd met een borstlift. De tepel wordt dan naar een hoger niveau geplaatst en overtollige huid wordt verwijderd. Het is tevens mogelijk om alleen een borstlift te laten doen als je vindt dat je borsten veel zijn gaan hangen. De ingreep wordt regelmatig gekozen door vrouwen na een zwangerschap.

Push-up of minimizer bra

Denk je aan het vergroten of verkleinen van de borsten, dan associeer je dat misschien al snel met een ingreep. Gelukkig zijn er ook manieren om je borsten visueel (met kleren aan) groter of kleiner te laten lijken. De push- up beha geeft je borsten een flinke lift, terwijl de minimizer je borsten optisch verkleint.

Ook met je kledingkeuze kun je nog wat invloed uitoefenen. Wil je je borsten groter laten lijken, dan zijn horizontale strepen en hoge collen een goede optie. Dames die de aandacht juist niet op de boezem willen vestigen kiezen beter voor vierkante of V-vorm halzen en effen (donkere) kleuren. Je borsten verbergen in wijde kleding? Dat laat ze juist optisch groter lijken.

Borstspieroefeningen

Een laatste tip voor grotere borsten: train je borstspieren. Oké heel eerlijk, je moet heel wat trainen om een groot effect te zien, maar uiteindelijk zullen je borstspieren groeien waardoor je borsten net iets meer naar voren gaan staan en ze groter lijken. Denk maar aan de borstkas van bodybuilders. Het zal geen mega groot verschil maken, maar als je geen operatie wenst dan helpen alle beetjes. Succes!