Een borstvergroting met eigen vet wordt steeds populairder. Het lijkt een ideaal alternatief voor siliconen borsten, maar is dat wel zo en hoeveel kost het eigenlijk?

Lipofilling borsten

Een borstvergroting met eigen vet wordt ook wel ‘lipofilling borsten’ genoemd. Het is een ingreep waarbij de borsten worden gereconstrueerd met lichaamseigen vetten. De chirurg haalt elders in uw lichaam vet weg en spuit dit vervolgens in uw borsten. U krijgt dus geen grote littekens zoals bij een standaard borstvergroting met siliconen.

Een lipofilling is vrij van kunststoffen als siliconen en polyurethaan. Door het ontbreken van deze stoffen is de kans op complicaties zoals het afstoten kleiner.

Prijs

Ondanks sommige klinieken spreken over prijzen als € 6.500,-, is er geen duidelijke prijs voor een lipofilling te noemen. Dit komt omdat er meerdere behandelingen nodig zijn voor een gewenst resultaat. Als blijkt dat het lichaam sneller eigen vet afbreekt, dan zijn extra behandelingen noodzakelijk.

Vergroten of reconstrueren?

Een borstvergroting is voor iedereen anders. Bent u op zoek naar een cup groter, dan is een lipofilling hoogstwaarschijnlijk niet wat u zoekt.

Een lipofilling in de borsten is meer geschikt voor borsten waarbij het volume is afgenomen. Hierbij kunt u denken aan kleinere borsten na het afvallen of na een zwangerschap. De borsten worden weliswaar vergroot, maar het zal niet veel meer zijn dan een eerder volume.

Lipofilling financieren

Een lipofilling die niet noodzakelijk is wordt nooit vergoed. U moet dan zelf op zoek naar middelen om deze lipofilling te financieren.

Spaargeld is de meest verstandige keuze om plastische chirurgie te financieren. Heeft u onvoldoende spaargeld, dan kunt u overwegen om geld te lenen. Een borstvergroting op afbetaling is een veelvoorkomende optie, maar vaak ook de duurste. U betaalt dan hoge rentes die soms ook nog kunnen schommelen.

Heeft u besloten om een lening aan te vragen voor één of meerdere cosmetische ingrepen, dan is een persoonlijke lening een verantwoorde leenvorm. U leent dan geld met een vaste rente en looptijd. Hierdoor weet u vooraf precies hoeveel de lening u gaat kosten en wanneer deze is afgelost.

Waar kan ik lipofilling doen?

Er zijn diverse klinieken waar u lipofilling kunt laten uitvoeren. Om een juiste keuze te maken kunt u het beste eerst uw huisarts en de vereniging voor plastisch chirurgie https://www.nvpc.nl/ raadplegen.