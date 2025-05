Borstvoeding en tandbederf: Bescherm de tanden van kinderen vanaf het begin

Laatst geüpdatet op mei 7, 2025 by Redactie

Borstvoeding is de natuurlijke vorm van voeding voor het kind en is goed voor de gezondheid van moeder en kind. Maar moedermelk bevat ook lactose en dus voedsel voor tandbederf bacteriën. Wat betekent dat voor het geven van borstvoeding als de eerste melktandjes doorkomen? En wat kunnen ouders doen om de tanden van kinderen te beschermen?

Hoe lang borstvoeding moet worden gegeven, is een zeer individuele beslissing voor moeder en kind. Langere perioden van borstvoeding bevorderen over het algemeen geen tandbederf, maar het risico hierop neemt toe. Recente onderzoeken tonen aan dat tandbederf vaker voorkomt als borstvoeding langer duurt, ongeacht de andere suikerinname. Hieruit kan niet worden geconcludeerd dat langere periodes van borstvoeding of nachtelijke borstvoeding in het algemeen cariës in de hand werken. De frequentie van tandbederf kan echter toenemen bij borstvoeding gedurende meer dan twaalf maanden, in combinatie met andere factoren die tandbederf bevorderen.



Dit maakt het des te belangrijker om ouders te informeren over veilige en effectieve cariëspreventie voordat de eerste tand doorkomt.



Veel factoren spelen een rol bij de ontwikkeling van tandbederf: deze omvatten de bacteriële kolonisatie van de tanden, de hoeveelheid en het soort suikerhoudend voedsel en hoe vaak ze worden geconsumeerd.



Moedermelk bevat lactose (melksuiker), die de tandbederfbacteriën in de mondholte kunnen gebruiken. De resulterende zuren zorgen ervoor dat het tandglazuur mineralen verliest, wat tandbederf kan veroorzaken. Pauzes tussen de (borstvoedings)maaltijden zijn zo belangrijk omdat het tandglazuur in deze tijden weer kan worden gemineraliseerd. Bij borstvoeding op verzoek ontwikkelen baby’s hun eigen borstvoedingsritme. Het kind geeft aan wanneer het honger heeft, gevoed wil worden en wanneer het vol is. Niet de onrust van elk kind is een signaal voor borstvoeding. Aan de andere kant vergroot het constante zuigen en dus het voortdurend spoelen van je tanden met suikerhoudende vloeistof het risico op tandbederf.



Een gezond dieet is ook belangrijk om tandbederf te voorkomen. In de kindertijd wordt aanbevolen om borstvoedingsmaaltijden uiterlijk vanaf het begin van de zevende maand geleidelijk aan te vullen met aanvullende voeding. Tegen het einde van het eerste levensjaar gaat de baby over op een gezond peuterdieet, dat het kauwen steeds meer aanmoedigt naarmate de melktanden zich ontwikkelen.

De sleutel tot een gezond gebit is om vanaf het begin aandacht te besteden aan het voorkomen van tandbederf en aan een gezond dieet. Daarbij geldt: voldoende groente, fruit en volkorenproducten in kindvriendelijke vorm, maar spaarzaam snoep. Drankjes zijn ook het beste ongezoet en moeten vanaf het begin uit een open beker worden gedronken. Dit voorkomt voortdurend zuigen. Het nemen van pauzes tussen de maaltijden blijft belangrijk voor de tandgezondheid. Daarnaast is er de passende fluoridetoepassing en uiteraard de tandheelkundige zorg vanaf de eerste tand. Zo zijn de tanden van het kind vanaf het begin optimaal beschermd tegen tandbederf.