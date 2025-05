Boterplank – zo maak je het

Laatst geüpdatet op mei 26, 2025 by Redactie

Internetgebruikers over de hele wereld zijn dol op… boter! Een boterplank, dat bestaat uit een met boter besmeerde plank, is al enige tijd een hit op TikTok. Ook werd ze de onbetwiste ster van menig huisfeestje, waar ze in de smaak viel bij fijnproevers van alle leeftijden. Wat is het fenomeen van deze culinaire ontdekking? Hoe maak je zelf een boterplankje en geef je dit klassieke recept wat pit?

Waarom zijn wij zo dol op boter?

Tot voor kort werd boter gezien als een toevoeging aan brood en als basisingrediënt in veel taarten en sauzen. Het heeft nooit de ‘eerste viool’ gespeeld in het culinaire orkest. Totdat Amerikaanse food influencers besloten om hem te versieren en hem tot een echte social media ster te maken. Het oorspronkelijke idee voor een nieuwe snack, hoewel gebaseerd op een klassiek ingrediënt, werd snel opgepikt door miljoenen bloggers, vloggers en TikTok- en Instagram-gebruikers over de hele wereld. De trend van de “butter boards” heeft van gewone boter een luxe voorgerecht gemaakt dat inmiddels een vast onderdeel is geworden op de menukaarten van de populairste restaurants en dat je bovendien heel gemakkelijk zelf kunt maken in je eigen keuken. Het geheim van deze snack is de boter van de allerbeste kwaliteit, die op zichzelf al een ware delicatesse is. Gezouten boter wekt bovendien de eetlust op en versterkt de smaak van de andere ingrediënten.

Boterplank – wat is het geheim van de meest trendy snack van het seizoen?

Opgeklopte, luchtige en ongelijkmatig uitgesmeerde boter op een plank verving de klassieke kaas- of vleeswarenplanken. Dankzij originele toevoegingen lijkt het op een echt kunstwerk, en niet alleen op culinair gebied. Het vormt de perfecte basis voor lokale, seizoensgebonden producten van over de hele wereld en ziet er in elke versie prachtig uit.



De klassieke “boterplank” bestaat uit op een houten plankje artistiek geklopte boter, die met allerlei toevoegingen wordt bestrooid en besprenkeld met zoete honing of een hartige saus op basis van olijfolie en verse kruiden. Hoe meer verschillende structuren, smaken en aroma’s we op het bord presenteren, hoe beter het effect zal zijn. Hierbij is geen ruimte voor matigheid en het esthetische aspect van de portie onderscheidt deze snack duidelijk van andere. Het boterplankje wordt centraal op tafel geserveerd, zodat iedere gast er gemakkelijk bij kan.

Hoe maak je zelf een boterplankje?

De sleutel tot het succes van een boterplank is niet alleen de hoogste kwaliteit basis, maar ook de juiste selectie van additieven. Het voorgerecht kan zoet of hartig geserveerd worden. Beide versies kunnen verschillende soorten noten en fruit bevatten die de andere ingrediënten perfect aanvullen.



Klop de zachte boter enkele minuten krachtig, totdat deze luchtig is. Verdeel het vervolgens direct over een houten plank of op bakpapier. We kunnen het de vorm geven van artistieke vlekken, golven, visachtige schubben en zelfs bloemblaadjes.



Leg dan ongelijkmatig plakjes fruit, vleeswaren, verschillende soorten kaas en zelfs ingemaakte groenten op de boter. Bestrooi het geheel met verse kruiden, noten en je favoriete specerijen. De kers op de taart zijn de sauzen, meestal bereid met honing of olijfolie. Voor een spectaculairder effect kunnen we eetbare bloemen gebruiken, zoals Oost-Indische kers, bergamot of viooltjes. Serveer de op deze manier bereide boterplank met sneetjes brood, crackers of gistbroodstengels, die we gebruiken als opscheplepels in plaats van bestek.

Boter in de hoofdrol, of creatieve ideeën om boter op een smakelijke manier te gebruiken

“Boterplank” is een snack die gasten samenbrengt. Iedereen eet van hetzelfde bord, dus het is de moeite waard om variatie aan te brengen en iedereen telkens te verrassen met nieuwe combinaties. Het boterplankje kan worden aangepast aan het seizoen en de aard van de bijeenkomst. In de herfst kunnen we een beetje kaneel- en pompoenpuree aan de boter toevoegen. In de winter kun je er gemalen noten en stukjes gedroogde veenbessen aan toevoegen. Kinderen kunnen we opgeklopte pindakaas met chocoladestukjes serveren, en senioren opgeklopte boter met toegevoegde blauwe kaas. Vleesliefhebbers zullen dol zijn op boter met een vleugje gebakken spek, en vegetariërs zullen zeker de smaak van boter met gebakken bieten waarderen.



De perfecte begeleider van “boterplanken” zijn verschillende soorten toast met een toevoeging van kruidenpesto. Hieronder een recept. Eet smakelijk!

Toast met basilicumpesto

Ingrediënten:

– een grote bos verse basilicum

– 2 eetlepels gepelde zonnebloempitten

– 100 g kaas

– 2 teentjes knoflook

– 150 ml olijfolie

– zout en peper naar smaak

– tarwe stokbrood

Uitvoering:

Rooster de zonnebloempitten in een droge pan, doe ze in een bakje, giet er olijfolie over en meng. Voeg fijngehakte basilicumblaadjes, geraspte kaas en geperste knoflook toe. Breng op smaak met zout en peper en meng goed. Serveer de pesto op sneetjes geroosterd stokbrood.