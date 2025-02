Boursin Plantaardig: een nieuwe generatie plantaardige producten voor flexitariërs

Laatst geüpdatet op februari 27, 2025 by Redactie

Bel Benelux speelt in op de groeiende vraag naar plantaardige alternatieven met de introductie van Boursin Plantaardig: een vegan variant van de iconische Boursin, gemaakt met plantaardige oliën en aromatische kruiden. Dit nieuwe product behoudt de authentieke smaak en romige textuur waar Boursin om bekendstaat. Met deze lancering onderstreept Bel Benelux zijn inzet om een gevarieerd assortiment aan te bieden waarin plantaardige en dierlijke eiwitten elkaar aanvullen.

Boursin Plantaardig: een duurzame en smaakvolle keuze

Boursin verrijkt al jarenlang de smaakbeleving van consumenten over de hele wereld met zijn kenmerkende receptuur. Dankzij de innovatieve R&D-teams van Bel introduceert het merk nu een volledig plantaardig alternatief, zonder concessies te doen aan smaak en kwaliteit. Boursin Plantaardig staat symbool voor Bel’s toewijding aan een duurzame toekomst.



Het product bevat geen ingrediënten van dierlijke oorsprong en is niet getest op dieren. De verpakking is volledig recycleerbaar en helpt zo de ecologische voetafdruk te verkleinen. Door fermentatie- en rijpingstechnieken te verkennen, wil Bel smaakvolle, natuurlijke en milieuvriendelijke producten aanbieden.



Uit blinde smaaktesten blijkt dat consumenten nauwelijks verschil proeven tussen de klassieke Boursin en de plantaardige variant, die dezelfde kenmerkende romigheid en kruidige smaak biedt. Hiermee combineert Bel duurzaamheid met gastronomisch genot.

Een noodzakelijke evolutie in de voedingsindustrie

De vraag naar plantaardige alternatieven groeit snel. In België beschouwt ongeveer 17% van de consumenten zichzelf als flexitariër, op zoek naar een evenwicht tussen dierlijke en plantaardige voeding. In 2024 steeg de vraag naar plantaardige kazen met 20% ten opzichte van 2023. Toch vertegenwoordigen deze producten momenteel slechts 1,5% van de totale kaasmarkt. Consumenten blijven op zoek naar kwalitatieve plantaardige opties die qua smaak en textuur niet onderdoen voor traditionele zuivelproducten.



Met de verwachting dat de wereldbevolking tegen 2050 zal groeien naar ongeveer 10 miljard mensen, staat de voedingsindustrie voor de uitdaging om voldoende, betaalbaar en duurzaam voedsel te produceren. Bel zet zich daarom in om een duurzamer voedingspatroon te ontwikkelen, zonder concessies te doen aan voedingswaarde of smaakbeleving. Het bedrijf gelooft in een evenwichtig voedingsmodel waarin plantaardige en dierlijke eiwitten elkaar aanvullen. Door te investeren in innovatieve productiemethoden en fermentatietechnologieën, werkt Bel aan de ontwikkeling van hoogwaardige eiwitten met een lagere CO₂-uitstoot en minder waterverbruik.



“Met Boursin Plantaardig spelen we in op de vraag van de consument naar plantaardige alternatieven van hoge kwaliteit, zonder afbreuk te doen aan de smaak. Als specialist in zuivelproducten zien we het als onze verantwoordelijkheid om innovatieve, toegankelijke en duurzame oplossingen te bieden. De toekomst van voedsel wordt gebouwd op innovatie en de ontwikkeling van nieuwe producten.”

– Mohamed Zariouhi,

Managing Director Bel Benelux

Bovendien breidt de wens om plantaardige opties aan te bieden zich uit naar alle kernmerken van Bel. Daarom is de groep ook trots om aan te kondigen dat La Vache qui Rit plantaardig nu ook beschikbaar is op de Nederlandse markt.