Brandt & Levie x Grapedistrict: worst “Zwijn & Wijn”

Twee Amsterdamse bedrijven met een focus op het borrelmoment bundelen dit najaar hun krachten voor een speciale editie. Brandt & Levie’s handgemaakte worst van beter vlees, met daarin de lekkerste rode wijn van een kleine wijnboer, Pedro, aangesloten bij Grapedistrict. Het resultaat is een speciale droge worst “Zwijn & Wijn”, die deze winter verkrijgbaar is in alle vijftien vestigingen van Grapedistrict. De worst met uitgesproken rode wijn en wild zwijn staat voor kwaliteit, duurzaamheid en bewust consumeren met een culinair tintje. In de worst komt het gedachtegoed van beide producenten samen om te laten zien dat er een alternatief is voor de huidige voedselketens.

Wijn voor in én bij worst

Grapedistrict vond de juiste wijnboer wiens wijn goed past in én bij de worst van Brandt & Levie. De Bojador Tinto Alentejo van Pedro matcht sterk met de smaak van wild zwijn. Zo ontstond de droge worst collab “Zwijn & Wijn”: een culinaire worst voor op een winterse borrelplank. Goed geproduceerd, vol van smaak en mooi te combineren met een goed glas rode wijn. Het idee voor de worst ontstond aan de keukentafel van Brandt & Levie, waar founder Samuel Levie zijn visie op de vleesindustrie deelde met founder Gijs Groenevelt van Grapedistrict. Ze merkten op hoeveel raakvlakken er tussen beide bedrijven zijn. Het logische raakvlak: het borrelmoment, maar vooral ook het gedachtegoed om minder, maar beter te eten of drinken. Liever beter vlees en een goede fles dan kwantiteit en massaproductie.

Gijs Groenevelt, co-founder Grapedistrict: “Vanuit Grapedistrict willen we mensen helpen om betere wijn te ontdekken. Wij geloven dat die gemaakt worden door kleine wijnboeren. Er zijn heus wel goede wijnen te vinden die door grote bedrijven worden geproduceerd, maar hierin ontbreekt wat ons betreft vaak de liefde en aandacht voor smaak. Een kleine wijnboer wil een wijn maken van goede kwaliteit, vol van smaak en zo puur mogelijk. Daarvoor werken ze met respect voor de natuur, want als je een familiebedrijf bent wil je dat de oogst optimaal is. Generatie na generatie.”

Samuel Levie, co-founder Brandt & Levie: “Toen we elf jaar geleden als drie chefs Brandt & Levie oprichtten, deden we dat met een duidelijke missie. Méér mensen inspireren om beter vlees te eten. We zagen dat er veel mis ging in de vleesindustrie. Voor onze worsten gebruiken we daarom uitsluitend goed gehouden Nederlandse varkens. Als chefs zijn we altijd op zoek naar nieuwe, spannende smaakcombinaties. De winter staat bij ons in het teken van wild en als je het ons vraagt matcht niets zo lekker met wild als een goed glas rode wijn. En zo was één en één hier al snel drie.”