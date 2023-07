Brasserie Vessel is dé culinaire hotspot van deze zomer

Midden in de bruisende Amsterdamse Houthavens, is dé plek voor liefhebbers van lekker eten en een ontspannen sfeer. Of je komt voor een ontbijt, een spontane Sunday Brunch, een informele lunch of een uitgebreid diner, bij Brasserie Vessel ben je altijd aan het juiste adres.



Je kunt gezellig borrelen, dineren en genieten van het prachtige uitzicht over het IJ. Plof neer op een van de zachte loungebanken, neem plaats aan een tafeltje op het terras of geniet van een verfrissende Espresso Martini aan de bar.



De keuken van Brasserie Vessel biedt een moderne Franse keuken met invloeden vanuit de hele wereld. Vlees-, vis- of vegan-liefhebber? Bij Vessel is er voor ieder wat wils. Het menu staat vol met heerlijke gerechten, zoals geitenkaasravioli, parelgortsalade met vegan feta, steak tartaar met een Aziatische twist en de populaire braised beef met kokos jus.

Must eat croissants

Daarnaast hebben ze verrukkelijke nieuwe toevoeging aan het menu: de strawberry & pistachio croissants. Een croissant zelf is al lekker, maar een rijkelijk gevulde croissant is des te beter! Ga je voor verse aardbeien, romige vanille mascarpone en knapperige gekaramelliseerde amandelen? Of ben je meer fan van pistache-ijs in de pistachio croissant?

Brasserie Vessel

Revaleiland 500

Amsterdam