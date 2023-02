Laatst geüpdatet op februari 14, 2023 by Redactie

De keuze is aan jou: opvallende athleisure-stijl, reflecterend metaal, spannende kleurverlopen of toch liever een transparant lichtspel? De nieuwe bril is overtuigend puristisch en extravagant. Hier zijn de brillentrends voor 2023.

Brillentrends 2023 – De meest populaire modellen om te dragen

Trend 1: Brillen in Athleisure-stijl

Joggingbroeken, sneakers en hoodies zijn al lang sociaal geaccepteerd. Waarom ook geen sportbril? De trendy, alledaagse trend luidt als volgt: een sportbril plus lifestyle staat gelijk aan athleisure. Extra grote lenzen, monoshields, zijbescherming en felle kleuren zorgen voor de lifestyle.



Athleisure-brillen zijn gemaakt voor extraverte dragers met grote gezichten – genoeg ruimte voor veel brillen. Gevoelige gezichten kiezen voor minder opvallende varianten met subtiele tinten, niet-reflecterende glazen en delicate monturen. Wie niet van sport houdt, krijgt het grootste applaus. Er dynamisch uitzien zonder een fitnessabonnement – dat is knap.

Trend 2: Transparante lijsten

Een strakke uitstraling die opvalt? Het is duidelijk! De transparante brillen staan ​​voor purisme, maar zijn zeker niet kleurloos. Draag wat je wilt: kristalheldere of poederachtige monturen en kleurintensieve kleuren.



Het beste eraan: transparante glazen passen bij elke huidskleur en haarkleur. Dat ze ook nog een stijlbepalend effect hebben – perfect. Casual bij een jeans, klassiek bij een blazer, romantisch bij een jurk. Je moet gewoon door de kleine combinatiewonderen heen kijken.

Trend 3: Bril van metaal

Je zou bijna denken dat de lichtgewichten van roestvrij staal of titanium in de loop van de tijd op onze neus zijn gaan zitten. Anno 2023 wordt het kleine, subtiele verschil gemaakt door de vormen: subtiele wenkbrauwlijn, kokette cat-eye, rond of vierkant. Nieuw zijn metalen brillen die met een driedimensionaal patroon een reliëf op de slapen toveren.



Goud, zilver en koper zetten hier de toon. Wie graag een grootse entree maakt, kiest voor goud- of koperkleurige lijsten. De look is subtieler met een bril in zilver. De keuze blijft: mat geborsteld of getrimd om te glanzen? Matte modellen vieren subtiele eenvoud, glanzende monturen maken een fashion statement. Het is goed als je ook je kleurtype kent en zo je gezicht laat stralen.

Trend 4: Modellen met kleurverlopen

Beweging speelt een rol bij gradiëntframes. Gezicht en ogen komen in beeld. Als de bril is ontworpen met sterke kleurcontrasten of grafisch duidelijk gescheiden kleurvlakken, zien de monturen en banden er nog opvallender, nog onderscheidender uit. De zachte variant: licht glinstert door transparant acetaat met levendige kleurverlopen. Gewoon magisch!



Vooral trapeziumvormige gezichten kunnen van deze trend profiteren: een kleurverloop van donker bovenaan naar licht onderaan maakt een smal voorhoofd visueel breder en creëert zo een harmoniserende tegenhanger voor het vollere onderste deel van het gezicht.