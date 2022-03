Broccoli: een echte groene trendsetter!

Gevreesd door veel kinderen, geliefd bij veel volwassenen, vooral de jongere: broccoli. Met zijn rijke groene kleur hoeft het kleine broertje van bloemkool zich er niet meer achter te verschuilen. Omdat het boordevol gezonde kracht zit, ongelooflijk veelzijdig is en ook nog eens fantastisch smaakt (zelfs de kinderen zullen het ooit begrijpen…)

Een klein broccoli verhaaltje

Pas in de jaren 70 vond de groene kruisbloemige plant zijn weg van Italië naar Nederland, waar hij vooral als diepvriesproduct werd aangeboden. Het antwoord: voorzichtig. Vandaag: euforisch. Want je ontdekte al snel hoe lekker broccoli is en wat erin zit. En zelfs als het pas ongeveer 40 jaar geleden zijn weg naar het Nederlandse bord vond, heeft broccoli een lange geschiedenis om zichzelf te laten zien, waaronder een koninklijke metgezel. Want het was Caterina de’ Medici die de groente in de 16e eeuw vanuit Italië naar Frankrijk bracht en van daaruit naar Engeland, waar broccoli als “Italiaanse asperges” op de borden van de meesters belandde.

Lees ook: Spruitjes: de baby van de koolfamilie

Kracht

Jammer dat het zo lang duurde voordat de stevige kool, die doet denken aan een bos bloemen, in Nederlandse potten terecht kwam. Want de caloriearme broccoli is een echte krachtpatser. Het zit vol met vitamine C, K en A. Dus perfect voor immuniteit, gezichtsvermogen en een gezonde huid. Er zijn ook voedingsvezels en foliumzuur, wat zo belangrijk is tijdens de zwangerschap.

Kopen

Verse broccoli herken je aan de goed gesloten kop, de aangenaam aromatische geur van kool, knapperige bladeren en stengels en last but not least aan de rijke kleur. Als de broccoli al gele vlekken heeft, is hij niet zo vers van de oogst, maar nog prima eetbaar. Als broccoli geel wordt, komt dat alleen omdat de kleine, eerder gesloten bloemen opengaan.

Bewaren

Broccoli houdt niet van hoge temperaturen of sterk zonlicht. Het is daarom aan te raden om het zo snel mogelijk te gebruiken of – om de ingrediënten en de smaak te behouden – om het slechts enkele dagen in de koelkast te bewaren. Verpakt in huishoudfolie blijft het daar tot vijf dagen goed.

Tip: Fruit dat het rijpingsproces versnelt, zoals appels, mag niet in de buurt worden bewaard. Wil je de broccoli langer houdbaar maken, dan kun je hem kort blancheren en daarna invriezen.

Lees ook: Gezond en fit het hele jaar door met prei

Bereiding

Gekookt in water en het heeft weinig smaak. Broccoli-haters zullen waarschijnlijk meteen denken aan deze traumatische manier van koken uit de kindertijd van verschillende soorten kool. Maar broccoli kan zoveel meer! De individuele roosjes kunnen kort in water geblancheerd worden en als knapperig bijgerecht geserveerd worden, ze kunnen ook gebakken of geroosterd worden in de oven. Een frisse dip erbij en de gezonde snack voor de tv-avond is klaar. Kortom, hoe zachter de bereiding, hoe meer vitamines en mineralen behouden blijven.

Broccoli is natuurlijk ook een goed idee in een klassieke braadpan, maar ook in roomsoepen, stoofschotels, minestrone of in een salade. Broccoli is ook populair als rijstvervanger voor koolhydraatarme liefhebbers. Hak de broccoli, blancheer hem en verwerk hem in kleine stukjes in een blender. Of het nu uit de oven, de pot of rauw is, de mogelijkheden voor het bereiden van broccoli kennen geen grenzen.

Zero Waste-tip: er blijft bijna niets over van broccoli – Tangel, bladeren en roosjes smaken allemaal heerlijk, of het nu als ovenschotel of soep is.