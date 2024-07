Laatst geüpdatet op juli 18, 2024 by Redactie

In de zomer is er veel vraag naar lichte en luchtige broden met een knapperige korst. Met mediterrane ingrediënten zoals gedroogde tomaten, olijven en verse kruiden wordt het bijzonder lekker en aromatisch. Of het nu gaat om Turks platbrood of Franse fougasse: het doet denken aan zon, strand en warme zomeravonden. We geven hier wat brood inspiratie voor de lichte zomerkeuken.

Olijvenbrood

Olijvenbrood met verse rozemarijn is een echte traktatie. De basis is een eenvoudig gistdeeg dat afgedekt op een warme plaats 20 tot 30 minuten laat rijzen. Wanneer het in omvang verdubbeld is, worden grof gehakte olijven erin gekneed. Het wordt nog sappiger met extra ingrediënten zoals feta, gedroogde tomaten en pijnboompitten. Vorm nu een langwerpig brood, plaats het op een bakplaat en snij het lichtjes in met een mes. Laat het weer rijzen, bestrooi met stukjes olijf, rozemarijnnaalden en een beetje grof zout en bak in de oven tot het krokant is. Het luchtige brood gaat heel goed samen met pittige pasta’s en een frisse salade.

Uienbaguette

Een licht uienbaguette smaakt heerlijk bij gegrild voedsel. Terwijl het gistdeeg rijst, worden de uien geschild en in kleine stukjes gesneden. Bak op laag vuur en karamelliseer lichtjes met een beetje suiker. Verwerk de uien in het deeg en laat het opnieuw rijzen tot het volume aanzienlijk is toegenomen. Vorm het deeg tot een langwerpig stokbrood en snijd het in. Verwarm de oven voor en plaats een kom met water op de onderste bakplaat. Het stevige witte brood is klaar als het hol klinkt als je erop klopt en een mooie korst heeft.

Turks platbrood

Een Turks platbrood is ook ideaal voor de zomer. Na het rijzen wordt het gistdeeg tot een rechthoek gevormd en op een bakplaat gelegd. Laat het opnieuw rijzen en snijd de typische lijnen in het deeg. Bestrijk het platbrood vóór het bakken met olijfolie en bestrooi met sesam en zwarte komijn.

Fougasse

Probeer ook eens een fougasse, deze heeft een zachte korst. De stokbroodspecialiteit uit de Provence heeft de vorm van een blad. Er zijn talloze variaties: hartig met uien, ansjovis en spek of zoet met oranjebloesemwater, amandelen en gedroogde veenbessen. De truc is om het gistdeeg in driehoeken te vormen, die na het rijzen in karakteristieke vormen worden gesneden. Omdat, zoals we allemaal weten, het oog met ons mee eet.