De pittige smaak van de kaas en de knapperige zoetheid van de appel worden afgerond met zoete chili voor dit broodje. De bloemig-fruitige smaak van de appel wordt gecombineerd met de gebruikte rozemarijn en tijm en de knapperigheid van de appelschijfjes geven de sandwich vorm en kleur. Het broodje is makkelijk te maken met ingrediënten die iedereen in huis heeft.

Broodje gegrilde kaas met appel en paprika

Bereidingstijd: 15 minuten

Porties: 2

Moeilijkheidsgraad: 2

Ingrediënten voor 2 personen

● 4 sneetjes witbrood

● 8 plakjes cheddar kaas

● 1 appel

● 1 kleine rode paprika

● 1 rode ui

● 2 eetlepels zoete chilisaus

● 1/2 tl zout

● 1/2 tl tijm

● 1/2 tl rozemarijn

● 1 snufje peper

● 3 eetlepels boter

● 1 slok water

Lees ook: Een broodje kaas: het perfecte soulfood voor lichaam en geest

Bereiding

1. Snijd de paprika’s in dunne reepjes van ongeveer 3 cm lang. Pel de ui, halveer en snijd in halve ringen.

2. Kern de appels en snijd ze in plakjes van ongeveer 2-4 mm dik.

3. Bak de paprika’s in 1 eetlepel boter, voeg de uien toe en breng op smaak met tijm, zout, peper en rozemarijn. Voeg een slok water toe. Ga door met koken gedurende ongeveer 2-3 minuten op laag vuur en haal uit de pan en maak hem dan schoon.

4. Leg 2 stukjes cheddar op wit brood, dan 4 stukjes appels, nog 2 stukjes cheddar, de helft van de paprika’s en dan nog een sneetje brood.

5. Smelt een eetlepel boter in de pan op middelhoog vuur, leg de boterham erin tot de onderkant goudbruin is en draai hem dan om. Bak daar opnieuw tot het gaar is.

6. Herhaal stap 4 en 5 voor de tweede sandwich. Als de pan groot genoeg is, kun je natuurlijk beide broodjes tegelijk maken.