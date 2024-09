Brooklyn Blue: dé trendkleur van 2025

Laatst geüpdatet op september 18, 2024 by Redactie

Wie niet kan kiezen tussen de energie van New York en de rust van natuur in huis, kan opgelucht ademhalen: Brooklyn Blue is door Karwei’s team van trendexperts uitgeroepen tot trendkleur van 2025. De frisse, koele tint van Le Noir & Blanc is vanaf nu exclusief verkrijgbaar bij alle Karwei-bouwmarkten en online op karwei.nl.



Brooklyn Blue is een blauwe tint met een subtiele koele ondertoon, geladen met de potentie om te knallen én te kalmeren. Hij weerspiegelt de balans in een tijd waarin de wereld steeds sneller draait, en mensen tegelijkertijd verlangen naar rust en kalmte. De kleur, die is vernoemd naar een levendige wijk in ‘The City That Never Sleeps’, brengt de energie van een bruisende metropool in huis, terwijl de serene tint zorgt voor een gevoel van ontspanning. Die wisselwerking maakt Brooklyn Blue zo krachtig en bijzonder: het creëert zowel een stoer en urban gevoel, als een rustige, harmonieuze sfeer.

Van huis naar thuis

Een fris en modern interieur creëer je met Karwei’s trendpalet van 2025: een zorgvuldig samengesteld kleurenspectrum, geïnspireerd door interieurtrends op internationale designbeurzen. Voor wie een krachtig statement wil maken, is een combinatie met de diepe, energieke tinten zoals Chelsea Cherry en Dark Mud perfect. Liever een subtielere, harmonieuze uitstraling? Combineer Brooklyn Blue dan met Mushroom Beige of Organic Green. Een warme, uitnodigende sfeer haal je in de combinatie met Dijon Brown of het klassieke Arctic Blue in huis. Het palet biedt eindeloze mogelijkheden om te mixen en matchen, waarmee ieder interieur niet alleen eigentijds, maar ook eigen wordt.



Henja van den Berg, Marketingmedewerker bij Karwei, over de trendkleur van 2025: “Het onthullen van de nieuwe trendkleur is ieder jaar een bijzonder moment. Na maanden van intensief onderzoek, trends analyseren, en inspiratie opdoen, kunnen we eindelijk onze bevindingen delen met interieurliefhebbers. Het kiezen van de kleur ligt ons na aan het hart en is een heel proces: het draait om het vastleggen van een gevoel, een beweging in de tijd waarin we leven. Dit jaar wilden we het spanningsveld tussen dynamiek en rust kleur geven, en dat hebben we gevonden in Brooklyn Blue. Deze trendkleur symboliseert precies dat wat we willen stimuleren bij Karwei: het is een uitnodiging aan onze klanten om hun creativiteit de vrije loop te laten en hun huis écht eigen te maken.”

Test de trendkleur thuis

Hoe Brooklyn Blue tot leven komt in een interieur hangt af van de ruimte en de lichtomstandigheden. Daarom is de kleur, net als het hele trendpalet van 2025, ook verkrijgbaar als Karwei kleurtesters. Het aankoopbedrag van de kleurtester ontvang je terug als je ervoor kiest om de verf aan te schaffen.