Brow Mapping – Alles wat je moet weten om je optimale wenkbrauwvorm te vinden

Laatst geüpdatet op oktober 7, 2024 by Redactie

Goed gevormde wenkbrauwen kunnen een groot verschil maken in je algehele gezichtsuitdrukking. Maar hoe weet je welke vorm het beste bij jou past? Hier komt brow mapping om de hoek kijken – een professionele techniek die je helpt je ​​wenkbrauwen te vormen op basis van de natuurlijke verhoudingen van je gezicht. In deze gids onderzoeken we wat brow mapping is, hoe je de techniek thuis kunt gebruiken en hoe je de juiste tint kiest om je wenkbrauwen zo goed mogelijk te accentueren.

Wat is Brow Mapping?

Brow mapping is een methode die de natuurlijke kenmerken van je gezicht gebruikt om een ​​vorm te creëren die zowel gebalanceerd als flatterend is. De techniek omvat het markeren van specifieke punten op de wenkbrauw op basis van de neus, ogen en gezichtsvorm. Door te bepalen waar je wenkbrauwen moeten beginnen, waar ze hun hoogste punt moeten hebben en waar ze moeten eindigen, krijg je een proportionele wenkbrauwvorm die je gezicht op een harmonieuze manier omlijst.

Hoe je de vorm van je wenkbrauwen in kaart brengt

Als je thuis wenkbrauwmapping wilt proberen, is dat eigenlijk makkelijker dan je zou denken. Volg deze stappen:

Stap 1: Startpunt

Houd een schuin borsteltje verticaal langs de zijkant van je neus, omhoog richting je wenkbrauw. Dit punt markeert waar je wenkbrauw moet beginnen, zorg ervoor dat je wenkbrauwen niet te dicht bij elkaar of te ver uit elkaar staan.

Stap 2: Hoogste punt (de boog)

Om te bepalen waar het hoogste punt van je wenkbrauw moet zijn, richt je het borsteltje van de zijkant van je neus naar de buitenste rand van je oog. De plek waar het borsteltje de wenkbrauw raakt, is de ideale plek voor je boog, waardoor de wenkbrauw een natuurlijke lift krijgt.

Stap 3: Eindpunt

Beweeg het borsteltje opnieuw, dit keer van de zijkant van je neus naar de buitenste hoek van je oog. Hier markeer je waar je wenkbrauw moet eindigen, wat je helpt een goed uitgebalanceerde lengte voor de wenkbrauw te creëren.

Door deze drie eenvoudige stappen te volgen, krijg je een symmetrische en professionele wenkbrauwvorm die is afgestemd op jouw gezicht.

Hoe je de juiste tint voor je wenkbrauwen kiest

Als het gaat om het kiezen van een kleur voor je wenkbrauwen, is de tint de sleutel tot het creëren van een natuurlijke en harmonieuze look. Hier zijn enkele richtlijnen voor het kiezen van de juiste tint op basis van je haarkleur en huidskleur:

Donkerbruin tot zwart haar:

Vermijd een zwart potlood en kies in plaats daarvan voor een donkerbruine tint om een ​​te harde look te voorkomen. Bij diepere huidtinten kan een zwart wenkbrauwpotlood worden gecombineerd met bruine oogschaduw voor een subtieler en gedefinieerder resultaat.

Middelbruin haar:

Gebruik zachte bruine tinten die een of twee tinten lichter zijn dan je haarkleur. Dit geeft een natuurlijke en zachte indruk.

Blond haar:

Voor warme, goudblonde tinten is een warme ondertoon perfect om te voorkomen dat de wenkbrauwen er te asgrauw uitzien. Heb je koeler blond haar? Dan is taupe de beste keuze.

Rood haar:

Kies wenkbrauwpotloden met warme rode of karameltinten om je wenkbrauwen op natuurlijke wijze te accentueren.

Grijs haar:

Licht asbruin of taupe is ideaal voor het creëren van een natuurlijke wenkbrauwlook.

Met behulp van brow mapping kun je niet alleen een vorm bereiken die je gezicht accentueert, maar ook je persoonlijke stijl versterken door de juiste kleur voor je wenkbrauwen te kiezen. Of je nu de voorkeur geeft aan een meer gedefinieerde look of een zachte, natuurlijke finish, brow mapping is een techniek waar iedereen baat bij kan hebben.