Bruce Springsteen and The E Street Band naar Nederland

Laatst geüpdatet op oktober 31, 2023 by Redactie

Bruce Springsteen and The E Street Band keren terug naar Europa. Op donderdag 27 juni geven ze een concert in het Goffertpark in Nijmegen. De reguliere kaartverkoop voor dit concert start aanstaande vrijdag om 9.00 uur via Ticketmaster.

Bruce Springsteen and The E Street Band brachten afgelopen zomer “de grootste show op aarde” (Billboard) naar Europa, en keren in 2024 terug met een zojuist aangekondigde reeks van 22 stadionshows. Op 5 mei gaat de tour in Cardiff, Wales van start en brengen Springsteen and The E Street Band hun “extatische en cathartische” (USA Today) wereldtournee van 2024 naar Noord-Ierland, Ierland, Engeland, Frankrijk, Tsjechië, Italië, Spanje, Nederland, België, Duitsland, Denemarken, Finland, Zweden, Noorwegen en sluiten de Europese tour op 25 juli af in het Verenigd Koninkrijk met een optreden in het Wembley Stadium.



Dit jaar verkocht de Europese tournee van Springsteen and The E Street Band meer dan 1,6 miljoen tickets en werd geprezen als een van de beste shows in de carrière van de band. De Europese tournee 2023 ontving lovende kritieken van o.a. Billboard; “De beste show op aarde” en van Daily Telegraph; “Een van de beste shows ooit”, evenals vijf-sterren recensies van The Times, The Independent, NME en vele anderen in 14 verschillende landen. Hoogtepunten waren onder andere een tweedaagse lancering in Barcelona die “Euforie losmaakte” (El Correo), evenals optredens voor meer dan 130.000 fans verspreid over twee data in Hyde Park in Londen en een laatste avond voor meer dan 70.000 bezoekers in Monza, Italië.



Aan het einde van de zomer, toen de tour weer terugkeerde naar Noord-Amerika, werd het eerste Amerikaanse stadionoptreden van Springsteen and The E Street Band in zeven jaar — in het Wrigley Field in Chicago — geprezen als “onovertroffen” (Chicago Tribune) en een van “Wrigley Field’s helderste momenten” (Chicago Sun-Times). Een driedaagse thuiskomst in New Jersey in het MetLife Stadium tijdens Labor Day-weekend werd beschreven als “zinderend en tijdverduisterend”. (Salon) en “een vreugdevolle aangelegenheid waarbij niemand zin had om afscheid te nemen” (Rolling Stone).

Radio Veronica presents: Bruce Springsteen and The E Street Band 2024 World Tour

Donderdag 27 juni 2024 | Goffertpark, Nijmegen

Aanvang: 18.00 uur | Entree: Vanaf € 123,20 (incl. servicekosten) Tickets via Ticketmaster.nl

Foto credit: Rob De Martin