Bruce Springsteen and The E Street Band naar Nederland

Bruce Springsteen and The E Street Band keren terug naar de concertpodia met onder meer een Europese stadiontour die op 28 april start in Barcelona. De tour doet op donderdag 25 mei de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam aan en op zondag 11 juni Megaland Landgraaf. De kaartverkoop van beide concerten start op woensdag 1 juni om 10.00 uur.

Het Europese deel van de tournee wordt vanaf februari voorafgegaan door een aantal concerten in Amerika. Na het afsluiten van het Europese deel begint een tweede deel in de VS in augustus.

Bruce Springsteen: “Na zes jaar kan ik niet wachten om volgend jaar onze fantastische en loyale fans weer te zien. En ik kijk ernaar uit om weer het podium te delen met de legendarische E Street Band. We zien je volgend jaar – en daarna!”

De geplande Europese concerten zijn in Barcelona, Dublin, Parijs, Ferrara, Rome, Amsterdam, Landgraaf, Zürich, Düsseldorf, Göteborg, Oslo, Kopenhagen, Hamburg, Wenen, München en Monza..Andere steden en shows in het VK en België worden op een later tijdstip aangekondigd.

Deze tour markeert de eerste liveconcerten van Springsteen en zijn E Street Band sinds de ‘The River Tour’ in 2016 en begin 2017. Deze tournee werd door zowel Billboard als Pollstar uitgeroepen tot de beste wereldwijde tour van 2016.

Het laatste optreden van de band was in het programma ‘Saturday Night Live’, waar zij in december 2020 twee nummers van het meest recente studioalbum ‘Letter To You’ speelden. Het album werd voor het eerst in decennia weer gezamenlijk live ingespeeld en kwam direct op nummer 1 binnen in elf landen. Vorig jaar bracht Springsteen de nooit eerder uitgebrachte film ‘The Legendary 1979 No Nukes Concerts’ uit, werkte hij samen met president Barack Obama aan het boek ‘Renegades: Born In The USA’ en nam in New York zijn recordbrekende show ‘Springsteen On Broadway’ in reprise om de heropende de theaters te steunen.

The E Street Band bestaat uit: Roy Bittan (piano, synthesizer), Nils Lofgren (gitaar, zang), Patti Scialfa (gitaar, zang), Garry Tallent (bas), Stevie Van Zandt (gitaar, zang) en Max Weinberg (drums), met Soozie Tyrell (viool, gitaar, zang), Jake Clemons (saxofoon) en Charlie Giordano (keyboards).

BRUCE SPRINGSTEEN AND THE E STREET BAND

25 mei, Johan Cruijff Arena, Amsterdam

Aanvang: 19:30 uur | Entree: Vanaf € 84 (incl. servicekosten)

11 juni, Megaland, Landgraaf

Aanvang: 18:00 uur | Entree: Vanaf €100,80 (incl. servicekosten)

De kaartverkoop voor het concert start woensdag 1 juni om 10.00 via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).

Beeld: Danny Clinch