Bubble tea: rijk aan calorieën en niet voor kleine kinderen

Bubble tea was ruim tien jaar geleden een ragedrankje, maar de hype duurde slechts een paar jaar. Nu maakt de suiker- en cafeïnerijke thee met de kleurrijke ‘bubbels’ een comeback. De mixdrank uit Taiwan wordt meestal bereid op basis van gezoete groene of zwarte thee met melk en vruchtensiroop. De kleurrijke balletjes, meestal gemaakt van tapioca- of zeewierzetmeel en gevuld met vruchtensiroop, mogen niet ontbreken. Ze worden opgezogen met een dik rietje en geven hun zoete inhoud vrij als ze in de mond worden gekauwd.

Veel calorieën

Vooral de vruchtensiroop en de parels maken bubble tea tot een zeer calorierijke drank. Een kopje van 0,2 liter bevat 300 tot 500 calorieën, ongeveer een derde van de dagelijkse energiebehoefte van een kind. De porties zijn vaak aanzienlijk groter: 300 tot 700 ml per kopje.



Bovendien kan bubble tea veel cafeïne bevatten als het wordt gemaakt met groene of zwarte thee. Vooral bij kinderen en jongeren moet rekening gehouden worden met de hoeveelheden. Een gezonde tiener die ongeveer 50 kilogram weegt, mag niet meer dan 150 milligram cafeïne per dag consumeren. Bij grote porties wordt deze hoeveelheid snel overschreden. Last but not least kan de modieuze drank ook veel toevoegingen bevatten, zoals kleurstoffen en conserveermiddelen.

Gevaarlijk voor kleine kinderen

Er zijn risico’s van de mixdrankjes voor kleine kinderen. Je kunt stikken in de kleine, kleurrijke “bubbels”. Als de ballen worden ingeademd, kan longontsteking het gevolg zijn.

Zelf bubble tea maken

Met een verder uitgebalanceerd dieet kunnen tieners af en toe bubble tea drinken. De drank moet echter worden gezien als een calorierijk tussendoortje. Als je thuis bubble tea maakt, kun je geld besparen en zelf het suiker- en cafeïnegehalte bepalen. In plaats van groene of zwarte thee kun je ook een cafeïnevrije kruiden- of fruitthee gebruiken, zoals hibiscus en kurkuma. Tapiocaparels uit de Aziatische winkel worden gekookt en bestrooid met een beetje suiker, zodat ze niet aan elkaar plakken. Voeg overige ingrediënten toe zoals limoenschijfjes en fruitpuree en het trendy drankje is klaar.