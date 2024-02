Bumble deelt tips hoe neppe profielen en oplichting te vermijden

Laatst geüpdatet op februari 27, 2024 by Redactie

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) schat dat in 2022 2,2 miljoen Nederlanders slachtoffer zijn geworden van cybercriminaliteit. Bumble erkent de blijvende negatieve impact die frauduleuze activiteiten kunnen hebben op ons dagelijks leven – vooral wanneer er genoeg druk is rond deze tijd om een potentiële date te vinden.



Van phishing tot impersonatie, helaas komen oplichting en spam in vele vormen voor, daarom heeft Bumble zijn Deception Detector geïntroduceerd, die gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie die de echtheid van profielen en verbindingen beoordeelt, zodat alleenstaanden minder tijd hoeven te besteden aan detective spelen en meer tijd kunnen besteden aan daten.



Binnen de eerste twee maanden van de introductie van Deception Detector zag Bumble meldingen van spam, oplichting en nepaccounts met 45% afnemen, waarmee een van de grootste zorgen voor mensen die online daten wordt aangepakt. Van die accounts die zijn geïdentificeerd als spam/oplichtingsprofielen, toonde het testen van Bumble Inc. aan dat Deception Detector 95% van deze accounts automatisch blokkeerde.



Dankzij de Deception Detector kan de Bumble-gemeenschap meer tijd besteden aan het vinden van oprechte verbindingen. Hoewel de tool het risico op oplichters vermindert, moeten daters toch waakzaam blijven.

Hier zijn enkele tips van Bumble’s sex- en relatie-expert over hoe veilig te daten:

Bumble’s Sex- en Relatie-expert, Dr. Caroline West, zei: “De manier waarop we daten is de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd, en daarmee komen nieuwe problemen die alleenstaande mensen potentieel kunnen tegenkomen. Functies zoals Bumble’s Deception Detector helpen het risico op neppe profielen te verminderen, maar voor gemoedsrust zijn er enkele kenmerkende tekenen die onthullen dat een match te mooi is om waar te zijn.”



Financiële waarschuwingen – Wees altijd waakzaam als iemand je om geld vraagt. Ongeacht hoe leuk je iemand vindt, het is een waarschuwingssignaal als ze om geld vragen of je onder druk zetten. Vaak zullen oplichters hun verzoeken om financiële steun verpakken in een emotioneel verhaal dat urgentie benadrukt, dus blokkeer en meld iedereen die op deze manier met je communiceert.



Persoonlijke informatie – Als je bezorgd bent dat de persoon achter het profiel niet is wie hij zegt te zijn, dan is het cruciaal om voorzichtig te zijn met je persoonlijke informatie. Ik zou dit ten zeerste aanraden, vooral in de beginfase van het daten. Houd informatie zoals je thuisadres, werkadres en e-mailadres voor jezelf. Bovendien, als je besluit om met iemand af te spreken, zorg er dan voor dat je dit doet op een openbare plaats – en wees op je hoede als ze excuses maken om dit niet te doen.



Neem het rustig aan – Bumble heeft gezien dat alleenstaande mensen hun manier van daten aanpassen om hun geestelijke gezondheid beter te beschermen, waarbij bijna 1 op de 3 (31%) actief ‘langzaam date’ en zorgvuldig nadenkt over hoeveel ze daten om kwaliteit boven kwantiteit te waarborgen, nog meer bij vrouwen. ‘Langzaam daten’ kan voordelen hebben, oplichters zullen hun doelen vaak onder druk zetten om snel te handelen en ze emotioneel manipuleren om zich schuldig te voelen als ze hetzelfde niet doen. Beweeg alleen op het tempo dat voor jou comfortabel is. Ga niet weg van de app, deel je telefoonnummer niet of blijf niet chatten tenzij het goed voelt voor jou.



Controleer bij een vriend – Het vragen om een tweede mening aan een vriend of om iets te controleren als het ‘een beetje raar’ voelt, is een goed idee. Vaak kan het bespreken van een mogelijke match helpen om rode vlaggen of inconsistenties in de verhalen van oplichters naar boven te halen die je misschien over het hoofd hebt gezien. Het is gemakkelijk om meegesleept te worden in een mogelijke verbinding, dus vrienden kunnen een goed aanspreekpunt zijn om je met beide benen op de grond te houden.”