Bumble lanceert nieuwe functies die helpen minder tijd te besteden aan swipen en meer tijd aan daten

Bumble, de app waar vrouwen de eerste stap zetten, heeft net voor de herfst nieuwe functies en een nieuwe Premium-ervaring aangekondigd. Nu we allemaal weer aan het werk gaan, wil de populaire dating app je helpen met het vinden wat je zoekt met drie nieuwe functies die compatibele mensen centraal stellen, zodat je minder hoeft te swipen en sneller een connectie krijgt.

Nieuw gelanceerde functies zijn onder andere:

Best Bees (Recommended Profiles) is Bumble’s nieuwste Premium functie die machine-learning gebruikt op basis van je voorkeuren en eerdere matches om dagelijks een gepersonaliseerde lijst met topprofielen te produceren. Elke dag stelt Bumble een lijst samen van vier compatibele profielen die zijn gebaseerd op jouw voorkeuren en gedrag. In de afgelopen maand ontdekte Bumble dat vrouwen 5x meer kans hadden om te swipen op Best Bees-aanbevelingen en 1,5x meer kans hadden om te matchen.* Best Bees zijn wereldwijd beschikbaar voor alle leden op de app, maar Premium-leden kunnen onbeperkt likes sturen naar hun Best Bees-aanbevelingen. Recommend a Friend zet single vrienden op Bumble in als de ultieme matchmakers door hen de mogelijkheid te geven om privé profielen te delen waarvan zij denken dat ze perfect zouden passen bij iemand anders. We kennen allemaal het gevoel dat je een profiel tegenkomt dat niet geschikt is voor jou, maar perfect zou zijn voor je vriend die van bergbeklimmen houdt, een die-hard Harry Potter fan is, of een echte foodie is en nu kun je ze gemakkelijk en direct in-app delen. Gedeelde interesses markeert interessebadges die je deelt bovenaan hun profiel, zodat je meteen kunt zien wat jullie gedeelde passies en hobby’s zijn. Bumble identificeerde eerder de groeiende trend van “hobby-dating” waarbij 1 op de 4 (27%) mensen op de app dates planned rondom hun nieuwe hobby.

Dit volgt op de lancering van de nieuwste versie van Bumble’s “Top Artists” functie die gemeenschappelijke muzikale interesses laat zien tussen profielen die geïntegreerd zijn met Spotify. Het lijkt erop dat muziek echt de sleutel is tot romantiek, met gegevens van Bumble die aantonen dat vrouwen 2x meer geneigd zijn om te swipen op een profiel met gedeelde artiesten* – de moderne mixtape?



Whitney Wolfe Herd, oprichter en CEO van Bumble zei: “Bij Bumble zijn we voortdurend bezig met het innoveren en toevoegen aan de app-ervaring. We horen vaak van onze community dat ze op zoek zijn naar meer personalisatie, zodat ze bewuster met hun tijd kunnen doorbrengen op de app en dat is precies wat onze Best Bees-functie biedt.



“We weten dat intentionaliteit en compatibiliteit van het grootste belang zijn voor onze community, en deze nieuwe functies stellen leden in staat om vanaf het begin gemeenschappelijke interesses en raakvlakken te zien. Niet alleen bieden ze nog een andere manier om de eerste stap te zetten, maar ze zijn ook nog een marker om onze community te helpen hun Bumble-ervaring te maximaliseren.”

Deze nieuwe functies worden gelanceerd samen met een bijgewerkt Premium-aanbod, dat het volgende bevat: de mogelijkheid om iedereen te zien die jouw profiel leuk heeft gevonden (je Beeline), onbeperkt likes voor je Best Bees-aanbevelingen, rematch- en backtrack-functies zodat je contact kunt maken met verlopen connecties of connecties waar je per ongeluk naar links hebt geswiped, Travel Mode waarmee je in andere steden kunt swipen, Advanced Filters zodat je precies kunt vinden wat je zoekt en Incognito Mode voor meer privacy.

Deze nieuwe functies en het nieuwe Premium-aanbod zijn nu beschikbaar voor Bumble’s community in Nederland, zodat je nu je volgende date kunt vinden.