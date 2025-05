De BuurtBankjesDag zorgt voor meer offline verbinding

Laatst geüpdatet op mei 13, 2025 by Redactie

In een tijd waarin we vaker swipen op onze telefoon dan zwaaien naar onze buren, is meer offline verbinding geen overbodige luxe. Daarom nodigt Stichting De Buurt heel Nederland uit om op zondag 18 mei een BuurtBankje op te zoeken en gewoon een praatje te maken. Of je nu zin hebt in een lazy zondagsbrunch, een fanatieke pot buurtbingo of een ontspannen haakclubje op de stoep, BuurtBankjesDag is het perfecte moment om de mensen in je buurt écht te leren kennen. Van studenten tot jonge ouders, van nieuwkomers tot buurtoma’s – met de stoep als ontmoetingsplek is er ruimte voor iedereen. Dit versterkt de onderlinge verbinding en het gemeenschapsgevoel in de buurt. Er zijn in totaal ruim 2.700 BuurtBankjes in 206 woonplaatsen door heel Nederland te vinden. Alleen al tijdens BuurtBankjesDagen zorgden ze voor 329.500 ontmoetingen op straat, waarvan meer dan de helft was met iemand buiten de eigen bubbel.

Kleine ontmoetingen, grote impact

Wist je dat een kort praatje met een onbekende je gelukkiger kan maken? Echt waar! Onderzoek laat zien dat zelfs de kleinste sociale interacties bijdragen aan een geluks- en thuisgevoel. Toch lijken die spontane momenten steeds zeldzamer. Slechts 37% van de mensen heeft regelmatig contact met buurtgenoten en vooral mensen met Nederlandse roots en een hoog inkomen blijven vaak in hun eigen bubbel hangen.



Volgens Beate Völker, hoogleraar stadssociologie aan Universiteit Utrecht, is dat best zonde: “Wanneer we mensen ontmoeten buiten onze bubbel, verrijkt dat niet alleen ons wereldbeeld, maar ook toont onderzoek aan dat deze connecties cruciaal zijn voor een gevoel van gemeenschap. Juist in een tijd van polarisatie biedt het actief opzoeken van die verbinding een tegenwicht: het vergroot ons vertrouwen in anderen en versterkt de sociale cohesie. Wie zich alleen omringt met gelijkgestemden, mist wat diversiteit en de onverwachte mogelijkheden, die uit nieuwe ontmoetingen ontstaan, je kan brengen.”

40% spreekt elkaar vaker door een bankje

De BuurtBankjesDag is in het leven geroepen om elkaar vaker te ontmoeten en de band tussen buren te versterken. Wat begon met één simpel bankje voor de deur is inmiddels uitgegroeid tot een landelijk fenomeen. Tijdens eerdere edities van BuurtBankjesDag ontmoetten duizenden mensen elkaar op meer dan 2.700 bankjes in heel Nederland. Ruim de helft van die 329.500 ontmoetingen was met iemand buiten de eigen bubbel en die ze anders nooit hadden gesproken. Nog mooier: 2 op de 5 deelnemers zegt sindsdien beter contact te hebben met de buren. Ook voelen zij zich veiliger in hun buurt (46%) en vinden ze hun omgeving gezelliger en aantrekkelijker geworden (43%).

Plant een zaadje voor beter contact

Een simpel bankje is veel meer dan een zitplek op straat. Of je nu komt voor een goed gesprek, een dansje of zelfs een wijnproeverij, op BuurtBankjesDag draait alles om elkaar ontmoeten. Dit jaar krijgt de dag een groen tintje: buurtbewoners die een bankje aanmelden, kunnen een starterskit aanvragen met onder andere bloemzaadjes om samen de buurt op te fleuren.



“Hoe groener de buurt, hoe fijner het is om er tijd door te brengen,” zegt Maarten Hupkes, directeur-bestuurder van Stichting De Buurt. “Bovendien verlaagt samen iets doen vaak de drempel om contact te maken. Door samen de buurt groener te maken, plant je letterlijk én figuurlijk een zaadje voor nieuwe ontmoetingen.”



BuurtBankjesDag is een van de initiatieven van De Buurt om samen met buurtmakers vrolijke buurtactiviteiten te organiseren waar iedereen zich welkom voelt om samen te bouwen aan buurten waarin je elkaar groet, kent en helpt.