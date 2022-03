Buxusalternatief met nectarrijke bloemen: Roze buxus

Er is een heel opvallend alternatief voor buxus: Bloombux. Je kunt deze groenblijver planten als haag of als groene ‘bol’ in de tuin of in potten. Bloombux is totaal ongevoelig voor buxusmot of -schimmel en trakteert je in mei en juni zelfs op roze bloemen. Behalve de vorig jaar gelanceerde lichtroze variant ‘Pink’ is er nu een soort met knalroze bloemen: Bloombux ‘Magenta’.

Bloei

Bloombux is een dwergrhododendron met smalle, frisgroene blaadjes. Door zijn compacte vorm lijkt de plant erg op buxus. Zet bijvoorbeeld eens twee bolvormige exemplaren bij de voordeur. Bloombux wordt zo’n 70 cm hoog en kun je natuurlijk ook in kegelvorm snoeien. Net als de buxus kun je ‘m ook als haag toepassen. Bijvoorbeeld als omlijning van een border. De meest opvallende eigenschap van de Bloombux zie je in mei en juni. Dan verschijnen roze bloemenschermen van ongeveer 8 cm. Ze zijn opgebouwd uit tientallen nectarrijke minibloemen met in het hart meeldraden. Daar komen met name hommels op af. Buxusmotten blijven daarentegen weg van Bloombux. Zo kun je onbezorgd genieten van de plant.

Gemakkelijk

Zowel Bloombux ‘Pink’ als ‘Magenta’ doen het goed op zowel een plekje in de zon of in de halfschaduw. Heel bijzonder is dat deze dwergrhododendrons daarbij geen eisen aan de bodem stelt. Je kunt Bloombux dus zowel in een kalkrijke, zanderige of veenachtige grond planten. Tijdens de wintermaanden kun je onbezorgd genieten van de groenblijver. Bloombux is vorstbestendig (tot -24 graden). Snoei is onnodig, behalve als je de plant in model wilt knippen. Maar zelfs dan hoef je dat maar een keer per jaar te doen want de plant behoudt zijn vorm goed omdat het een trage groeier is. De beste periode om te snoeien, is vlak na de bloei (eind juni).

Bloombux is verkrijgbaar in diverse potmaten vanaf € 4,00 bij onder meer tuincentra en diverse webshops.

Fotocredit: Bloombux