Bvlgari Omnia Coral

Laatst geüpdatet op maart 13, 2024 by Redactie

Deze zomer staat het iconische juweel van BVLGARI Perfume, de Omnia Coral, centraal. De geur blijft een tijdloze favoriet die de levendige energie van rood koraal in een betoverende geur vastlegt. Omnia Coral vertegenwoordigt een schitterend hoogtepunt in BVLGARI’s geurenassortiment, waarbij de zonovergoten vitaliteit van koraal harmonieus samengaat met de weelderige bloemige tonen die zijn inspiratie vormen. Als een eerbetoon aan de betekenis van ‘alles’ in het Latijn, belichaamt Omnia Coral de essentie van levendige schoonheid, gevangen in een luxueuze presentatie die de verbeelding prikkelt.



Gerenommeerd parfumeur Alberto Morillas heeft met zijn kenmerkende touch de levendigheid van rood koraal omgezet in een schitterende Eau de Toilette die bruisend en levendig is, net als de edelsteen zelf. Door de stralende aura van hibiscusnoten vast te leggen, roept Omnia Coral een gevoel op van pure vreugde en vitaliteit.



De bloemig-fruitige harmonieën van Omnia Coral zijn een viering van natuurlijke schoonheid, geweven in een geur die tijdloze elegantie belichaamt. Deze geur nodigt uit tot een zintuiglijke reis door de heldere wateren van de Middellandse Zee, waar de levendigheid van koraal en de frisheid van bloesems samenkomen in perfecte harmonie.



Omnia Coral blijft een onweerstaanbare keuze voor liefhebbers van verfijnde schoonheid over de hele wereld, een geur die herinneringen oproept aan zonovergoten dagen en sprankelende avonturen. Met zijn betoverende aura en tijdloze elegantie is Omnia Coral een must-have toevoeging aan elke geurencollectie, een stralend meesterwerk dat de essentie van BVLGARI belichaamt.

De Flacon

Het flaconontwerp is een eerbetoon aan de iconische vorm van Omnia. Twee afneembare ringen vloeien in elkaar over om de verstuiver van het parfum te onthullen. De twee cirkels zijn verstrengeld in een eindeloze dans, speels en kostbaar. Het ontwerp vertegenwoordigt het oneindigheidssymbool. Een elegante roségouden omlijsting op de dop koppelt het DNA van Bulgari als juweliershuis aan een van haar meest iconische geurcollecties.



Bulgari Omnia – 100ml – €142,00



Het Eau de Parfum is verkrijgbaar via iciparisxl.nl